Закони про незалежність НАБУ й САП - чого вимагають в ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Європейська комісія нагадала, що відновлення незалежності НАБУ й САП мають ключове значення для антикорупційної архітектури України. Там закликали парламент ухвалити законопроєкт для виправлення ситуації.

Про це пише УП у вівторок, 29 липня.

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Закони щодо НАБУ й САП

Видання з посиланням на коментар речника Єврокомісії зазначає, що президентка Єврокомісії фон дер Ляєн під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 28 липня озвучила чітке послання ЄС.

"Україна повинна розвивати свої міцні основи як майбутня держава-член ЄС і зберегти незалежні антикорупційні органи, які є наріжними каменями правової держави", — сказала вона.

Там закликали Верховну Раду України негайно ухвалити законопроєкт для повернення незалежності НАБУ і САП. Речник наголосив, що повага до верховенства права і боротьба з корупцією є основоположними елементами ЄС. Також вони відповідають вимогам українського населення та як країна-кандидат на членство, Україна повинна повністю дотримуватися цих стандартів.

Крім того, представник ЄС зауважив, що "компроміс неможливий", та додав, що очікується на докладання українською владою усіх зусиль, "аби відновити довіру своїх громадян і міжнародних партнерів".

Відбір керівника БЕБ

Також в Єврокомісії вимагають від якомога швидше призначити керівника Бюро економічної безпеки згідно із законом. Реформа БЕБ є частиною зобов'язань України в рамках процесу вступу до ЄС.

У звіті щодо розширення ЄС за 2024 рік йшлося про необхідність швидкого впровадження закону про БЕБ, зокрема через прозорий процес відбору на основі особистих заслуг.

Керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні Штефан Шльонінг заявляв, що призначення переможця конкурсу на керівника БЕБ для Союзу є важливим індикатором руху держави до реформ.

Нагадаємо, уряд Юлії Свириденко отримав попередження від ЄС щодо призупинення всієї фінансової допомоги Україні у разі, якщо жоден із законів про незалежність НАБУ та САП не ухвалять.

Також ми писали, що 31 липня парламент збереться на позачергове засідання, аби розглянути президентський законопроєкт про незалежність САП та НАБУ.