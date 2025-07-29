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ЄС попередив Україну про зупинку допомоги — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 12:23
ЄС зупинить фіндопомогу, якщо Рада не відновить незалежність НАБУ й САП
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reutеrs

Європейський Союз стурбований ситуацією з НАБУ та САП. У разі, якщо їх незалежність не буде відновлена, можлива зупинка допомоги для України.

Про це пише УП з посиланням на джерела в уряді та парламенті.

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Зупинка допомоги від ЄС

Очікується, що 31 липня Верховна Рада має розглянути законопроєкти щодо відновлення незалежності НАБУ та САП.

Європейські посадовці готуються призупинити виділення всієї фінансової допомоги Україні у разі, якщо жоден з документів не ухвалять. Відповідне попередження було передане дипломатичними каналами уряду Юлії Свириденко.

"Так, дійсно ЄС попередив Київ. Якщо не буде ухвалено закон – кредити за рахунок прибутків від російських активів за програмою ERA припиняться, ми просто перестанемо їх надавати. Також зупиниться фінансування від ЄБРР та ЄІБ", — сказав анонімний представник ЄС.

Допомога в рамках інших програм 

Однак це не має повпливати на програму Ukraine Facility, за якою Україна отримує макрофінансову допомогу залежно від проведених реформ. Так, днями ЄС ухвалив надання четвертого траншу за цією програмою в урізаному обсязі. Згідно з нею, у серпні очікується 3,05 мільярди євро замість 4,5 мільярда через зрив реформ.

УП пише, що ці кошти нібито не потрапляють під можливе заморожування, але вони надійдуть у меншому обсязі, а у випадку зволікання з іншими реформами, які прописані в умовах Ukraine Facility — майбутні транші теж скоротять.

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада збереться на позачергове засідання для розгляду президентського законопроєкту про незалежність САП та НАБУ. 

За словами Президента України Володимира Зеленського, згідно з новим законом Офіс Генерального прокурора не керуватиме НАБУ та САП.

Верховна Рада Європейський союз НАБУ САП фінансова допомога законопроєкт
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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