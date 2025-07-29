ЕС остановит финпомощь, если Рада не восстановит независимость НАБУ и САП

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reutеrs

Европейский Союз обеспокоен ситуацией с НАБУ и САП. В случае, если их независимость не будет восстановлена, возможна остановка помощи для Украины.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники в правительстве и парламенте.

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Ожидается, что 31 июля Верховная Рада должна рассмотреть законопроекты по восстановлению независимости НАБУ и САП.

Европейские чиновники готовятся приостановить выделение всей финансовой помощи Украине в случае, если ни один из документов не примут. Соответствующее предупреждение было передано по дипломатическим каналам правительству Юлии Свириденко.

"Да, действительно ЕС предупредил Киев. Если не будет принят закон — кредиты за счет доходов от российских активов по программе ERA прекратятся, мы просто перестанем их предоставлять. Также остановится финансирование от ЕБРР и ЕИБ", — сказал анонимный представитель ЕС.

Помощь в рамках других программ

Однако это не должно повлиять на программу Ukraine Facility, по которой Украина получает макрофинансовую помощь в зависимости от проведенных реформ. Так, на днях ЕС одобрил предоставление четвертого транша по этой программе в урезанном объеме. Согласно ей, в августе ожидается 3,05 миллиарда евро вместо 4,5 миллиарда из-за срыва реформ.

УП пишет, что эти средства якобы не попадают под возможное замораживание, но они поступят в меньшем объеме, а в случае промедления с другими реформами, которые прописаны в условиях Ukraine Facility — будущие транши тоже сократят.

Напомним, 31 июля Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения президентского законопроекта о независимости САП и НАБУ.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, согласно новому закону Офис Генерального прокурора не будет руководить НАБУ и САП.