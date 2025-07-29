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Главная Новости дня ЕС выдвинул требования к Украине об антикоррупционных законах

ЕС выдвинул требования к Украине об антикоррупционных законах

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 15:42
Законы о независимости НАБУ и САП - чего требуют в ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reutеrs

Европейская комиссия напомнила, что восстановление независимости НАБУ и САП имеют ключевое значение для антикоррупционной архитектуры Украины. Там призвали парламент принять законопроект для исправления ситуации.

Об этом пишет УП во вторник, 29 июля.

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Издание со ссылкой на комментарий представителя Еврокомиссии отмечает, что президент Еврокомиссии фон дер Ляйен во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля озвучила четкое послание ЕС.

"Украина должна развивать свои прочные основы как будущее государство-член ЕС и сохранить независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольными камнями правового государства", — сказала она.

Там призвали Верховную Раду Украины немедленно принять законопроект для возвращения независимости НАБУ и САП. Представитель подчеркнул, что уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основополагающими элементами ЕС. Также они соответствуют требованиям украинского населения и как страна-кандидат на членство, Украина должна полностью придерживаться этих стандартов.

Кроме того, представитель ЕС отметил, что "компромисс невозможен", и добавил, что ожидается приложение украинской властью всех усилий, "чтобы восстановить доверие своих граждан и международных партнеров".

Отбор руководителя БЭБ

Также в Еврокомиссии требуют как можно скорее назначить руководителя Бюро экономической безопасности в соответствии с законом. Реформа БЭБ является частью обязательств Украины в рамках процесса вступления в ЕС.

В отчете по расширению ЕС за 2024 год говорилось о необходимости быстрого внедрения закона о БЭБ, в частности через прозрачный процесс отбора на основе личных заслуг.

Руководитель программ сотрудничества представительства ЕС в Украине Штефан Шлёнинг заявлял, что назначение победителя конкурса на руководителя БЭБ для Союза является важным индикатором движения государства к реформам.

Напомним, правительство Юлии Свириденко получило предупреждение от ЕС о приостановлении всей финансовой помощи Украине в случае, если ни один из законов о независимости НАБУ и САП не примут.

Также мы писали, что 31 июля парламент соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть президентский законопроект о независимости САП и НАБУ.

Европейский союз НАБУ закон САП требования
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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