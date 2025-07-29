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Главная Новости дня Независимость НАБУ и САП — когда Рада рассмотрит закон

Независимость НАБУ и САП — когда Рада рассмотрит закон

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Дата публикации 29 июля 2025 18:42
Рада на заседании 31 июля первым рассмотрит закон о НАБУ и САП
Верховная Рада. Фото: пресс-служба парламента

Народным депутатам Украины во вторник, 29 июля, разослали повестку дня завтрашнего заседания Верховной Рады. Первым планируют рассмотреть законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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"Депутатам разослали повестку дня на 31 июля где первым вопросом стоит закон о возвращении независимости НАБУ и САП", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Железняка

Ситуация с НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский.

После этого украинцы начали собираться на митинги в разных городах, выступая против нового закона, который предусматривает подчинение НАБУ и САП Офису Генпрокурора, что ликвидирует независимость этих институтов.

Впоследствии в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает возвращение независимости этих двух институтов. А также Владимир Зеленский внес в парламент свой законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.

Напомним, ЕС направил правительству Юлии Свириденко предупреждение о приостановлении всей финансовой помощи Украине в случае, если парламент не примет ни один из законов о независимости НАБУ и САП.

Также Европейский Союз выдвинул требования Киеву относительно антикоррупционных законов.

Верховная Рада НАБУ закон САП народные депутаты
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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