Рада на заседании 31 июля первым рассмотрит закон о НАБУ и САП

Независимость НАБУ и САП — когда Рада рассмотрит закон
Народным депутатам Украины во вторник, 29 июля, разослали повестку дня завтрашнего заседания Верховной Рады. Первым планируют рассмотреть законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Закон о НАБУ и САП
"Депутатам разослали повестку дня на 31 июля где первым вопросом стоит закон о возвращении независимости НАБУ и САП", — говорится в сообщении.
Ситуация с НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский.
После этого украинцы начали собираться на митинги в разных городах, выступая против нового закона, который предусматривает подчинение НАБУ и САП Офису Генпрокурора, что ликвидирует независимость этих институтов.
Впоследствии в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает возвращение независимости этих двух институтов. А также Владимир Зеленский внес в парламент свой законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.
Напомним, ЕС направил правительству Юлии Свириденко предупреждение о приостановлении всей финансовой помощи Украине в случае, если парламент не примет ни один из законов о независимости НАБУ и САП.
Также Европейский Союз выдвинул требования Киеву относительно антикоррупционных законов.
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