Яку кількість депутатів викрили на корупції зі створення НАБУ й САП

Співробітники НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ

В Україні до створення НАБУ і САП у 2015 році народні депутати рідко притягувалися до відповідальності за корупцію. Але з того часу ці інституції повідомили про підозру 71 депутату, 42 з яких лише за останні три роки.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у середу, 30 липня.

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"До створення НАБУ і САП у 2015 році притягнення народних депутатів до відповідальності за корупцію було радше винятком, ніж правилом. Ситуація змінилася", — йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, з 2016 до 2025 року у кримінальних провадженнях було оголошено підозри 71 чинному та колишньому народному депутату, 42 з яких — протягом 2022-2025 років. З них 31 особа є чинними депутатами Верховної Ради.

Так, типовими корупційними правопорушеннями є:

привласнення або розтрата майна;

одержання неправомірної вигоди;

зловживання владою чи службовим становищем;

недостовірне декларування;

незаконне збагачення.

"НАБУ і САП послідовно доводять — закон однаковий для всіх, а депутатський мандат не звільняє від відповідальності", — додали в пресслужбі.

Скриншот допису НАБУ

Нагадаємо, згідно з порядком денним Верховна Рада під час засідання 31 липня першим розгляне законопроєкти про повернення незалежності НАБУ й САП.

А ЄС направив уряду України попередження щодо призупинення фінансової допомоги у випадку, якщо не буде ухвалено жоден із законів щодо НАБУ та САП.