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Головна Новини дня Скільки депутатів викрили на корупції — дані НАБУ й САП

Скільки депутатів викрили на корупції — дані НАБУ й САП

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Дата публікації: 30 липня 2025 14:33
Яку кількість депутатів викрили на корупції зі створення НАБУ й САП
Співробітники НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ

В Україні до створення НАБУ і САП у 2015 році народні депутати рідко притягувалися до відповідальності за корупцію. Але з того часу ці інституції повідомили про підозру 71 депутату, 42 з яких лише за останні три роки.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у середу, 30 липня.

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"До створення НАБУ і САП у 2015 році притягнення народних депутатів до відповідальності за корупцію було радше винятком, ніж правилом. Ситуація змінилася", — йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, з 2016 до 2025 року у кримінальних провадженнях було оголошено підозри 71 чинному та колишньому народному депутату, 42 з яких — протягом 2022-2025 років. З них 31 особа є чинними депутатами Верховної Ради.

Так, типовими корупційними правопорушеннями є:

  • привласнення або розтрата майна;
  • одержання неправомірної вигоди;
  • зловживання владою чи службовим становищем;
  • недостовірне декларування;
  • незаконне збагачення.

"НАБУ і САП послідовно доводять — закон однаковий для всіх, а депутатський мандат не звільняє від відповідальності", — додали в пресслужбі.

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Скриншот допису НАБУ

Нагадаємо, згідно з порядком денним Верховна Рада під час засідання 31 липня першим розгляне законопроєкти про повернення незалежності НАБУ й САП.

А ЄС направив уряду України попередження щодо призупинення фінансової допомоги у випадку, якщо не буде ухвалено жоден із законів щодо НАБУ та САП.

Верховна Рада НАБУ САП розслідування народні депутати
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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