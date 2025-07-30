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Главная Новости дня Сколько депутатов уличили в коррупции — данные НАБУ и САП

Сколько депутатов уличили в коррупции — данные НАБУ и САП

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 14:33
Какое количество депутатов уличили в коррупции с создания НАБУ и САП
Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

В Украине до создания НАБУ и САП в 2015 году народные депутаты редко привлекались к ответственности за коррупцию. Но с тех пор эти институты сообщили о подозрении 71 депутату, 42 из которых только за последние три года.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в среду, 30 июля.

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"До создания НАБУ и САП в 2015 году привлечение народных депутатов к ответственности за коррупцию было скорее исключением, чем правилом. Ситуация изменилась", — говорится в сообщении.

По данным НАБУ, с 2016 до 2025 года в уголовных производствах было объявлено подозрения 71 действующему и бывшему народному депутату, 42 из которых — в течение 2022-2025 годов. Из них 31 человек является действующими депутатами Верховной Рады.

Так, типичными коррупционными правонарушениями являются:

  • присвоение или растрата имущества;
  • получение неправомерной выгоды;
  • злоупотребление властью или служебным положением;
  • недостоверное декларирование;
  • незаконное обогащение.

"НАБУ и САП последовательно доказывают — закон одинаков для всех, а депутатский мандат не освобождает от ответственности", — добавили в пресс-службе.

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Скриншот поста  НАБУ

Напомним, согласно повестке дня Верховная Рада во время заседания 31 июля первым рассмотрит законопроекты о возвращении независимости НАБУ и САП.

А ЕС направил правительству Украины предупреждение о приостановлении финансовой помощи в случае, если не будет принят ни один из законов по НАБУ и САП.

Верховная Рада НАБУ САП расследование народные депутаты
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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