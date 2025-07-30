Какое количество депутатов уличили в коррупции с создания НАБУ и САП

Сколько депутатов уличили в коррупции — данные НАБУ и САП
В Украине до создания НАБУ и САП в 2015 году народные депутаты редко привлекались к ответственности за коррупцию. Но с тех пор эти институты сообщили о подозрении 71 депутату, 42 из которых только за последние три года.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в среду, 30 июля.
Результаты НАБУ и САП
"До создания НАБУ и САП в 2015 году привлечение народных депутатов к ответственности за коррупцию было скорее исключением, чем правилом. Ситуация изменилась", — говорится в сообщении.
По данным НАБУ, с 2016 до 2025 года в уголовных производствах было объявлено подозрения 71 действующему и бывшему народному депутату, 42 из которых — в течение 2022-2025 годов. Из них 31 человек является действующими депутатами Верховной Рады.
Так, типичными коррупционными правонарушениями являются:
- присвоение или растрата имущества;
- получение неправомерной выгоды;
- злоупотребление властью или служебным положением;
- недостоверное декларирование;
- незаконное обогащение.
"НАБУ и САП последовательно доказывают — закон одинаков для всех, а депутатский мандат не освобождает от ответственности", — добавили в пресс-службе.
Напомним, согласно повестке дня Верховная Рада во время заседания 31 июля первым рассмотрит законопроекты о возвращении независимости НАБУ и САП.
А ЕС направил правительству Украины предупреждение о приостановлении финансовой помощи в случае, если не будет принят ни один из законов по НАБУ и САП.
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