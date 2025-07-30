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Профильный комитет Рады поддержал закон о НАБУ и САП

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Дата публикации 30 июля 2025 16:20
Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о НАБУ и САП
Нардеп Ярослав Железняк на заседании комитета. Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности в среду, 30 июля, поддержал законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. Завтра парламент должен рассмотреть этот документ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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"Законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП профильный Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал за основу и в целом", — говорится в сообщении.

По словам депутата, его поддержали без каких-либо изменений в тексте от того, что зарегистрировали. "За" выступили 19 членов комитета.

Именно это решение завтра рассмотрят первым на заседании Рады — сразу в двух чтениях. По мнению Железняка, парламент примет его.

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Скриншот поста Железняка

Напомним, на днях ЕС направил предупреждение о приостановлении финансовой помощи Украине в случае, если парламент не примет ни одного закона о НАБУ и САП.

Также в НАБУ рассказали, сколько уголовных производств открыли совместно с САП по коррупционным преступлениям депутатов.

Верховная Рада НАБУ САП голосование законопроект
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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