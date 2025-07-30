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Головна Новини дня Протести у шести містах — люди вимагають захисту НАБУ і САП

Протести у шести містах — люди вимагають захисту НАБУ і САП

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 21:43
Протести в Україні — люди вимагають відновити повноваження НАБУ
Протести в Одесі. Фото: Telegram-канал Новини.LIVE

Увечері середи в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі відбулися масові акції протесту проти обмеження повноважень НАБУ та САП. Мітингувальники вимагають ухвалити законопроєкт, який відновлює повноцінну роботу антикорупційних органів. Вони скандують гасла на захист незалежності НАБУ і звинувачують владу в згортанні реформ.

Про це повідомив наш Telegram-канал Новини.LIVE.

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Протести у шести містах — люди вимагають захисту НАБУ і САП - фото 1

Люди вийшли проти беззаконня — гасла на вулиці

У Києві, попри дощ і вітер, на площу біля театру Франка вийшли близько 400 людей. Вони вигукували "Руки геть від НАБУ", "Корупція вбиває", "Влада — це народ", співали гімн і тримали плакати з вимогами до парламенту якнайшвидше ухвалити законопроєкт №13533. На акції був присутній і народний депутат Ярослав Железняк.

Протести у шести містах — люди вимагають захисту НАБУ і САП - фото 2

Аналогічні мітинги відбулися і в інших великих містах України. У Запоріжжі люди зібралися біля будівлі обладміністрації з гаслами "Наш голос сильніше", "Скасувати", "Стоїмо за демократію". В Одесі на Дерибасівській акція пройшла під гаслом підтримки незалежності антикорупційних структур. У Харкові, за даними кореспондентів, зібралися майже 200 осіб, які також вимагали повернення реальних повноважень НАБУ і САП.

Протести у шести містах — люди вимагають захисту НАБУ і САП - фото 3

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у середу, 30 липня, схвалив законопроєкт, спрямований на відновлення незалежності НАБУ та САП. Очікується, що вже завтра документ винесуть на розгляд парламенту.

Раніше ми також інформували, що до створення НАБУ і САП у 2015 році випадки притягнення народних депутатів до відповідальності за корупцію були поодинокими. Після запуску цих інституцій підозру оголосили вже 71 народному обранцю, причому 42 з них — лише за останні три роки.
 

мітинг НАБУ корупція САП протести
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
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