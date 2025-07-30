Законопроєкт №13533 - "Слуга народу" готова дати мінімум 180 голосів

Руслан Горбенко. Фото: кадр із відео

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко прокоментував ситуацію навколо голосування за законопроєкт, що стосується незалежності НАБУ та САП. За його словами, у фракції переважають настрої на підтримку ініціативи, і прогноз щодо голосування є доволі оптимістичним.

Про це повідомив Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.

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"Фракція дасть мінімум 180 голосів. Те, що там роблять журналісти — це марна трата часу. Вони, як на кавовій гущі, намагаються щось вгадати", — зазначив Горбенко, відповідаючи на запитання журналіста про настрої серед "слуг народу".

Нардеп визнав, що в суспільстві існує запит на виправлення помилок у попередніх рішеннях, зокрема в тих, які могли поставити під загрозу незалежність антикорупційних органів.

На запитання, чому він голосуватиме "за" нині, хоча раніше також голосував "за", але за інше рішення, Горбенко пояснив, що за цей тиждень для нього особисто змінилися ключові обставини.

"По-перше, ми підняли питання боротьби з тими шпигунами у правоохоронних органах. Це питання буде поставлено на системний контроль: кожні два роки — перевірка на детекторі брехні", — сказав депутат.

Він також додав, що аналогічну практику слід розширити і на інші гілки влади.

"Я думаю, варто залучити і виконавчу гілку, і депутатів — аби всі проходили поліграф. Щоб виявляти тих, хто працює на ворога. Це особливо важливо в умовах воєнного стану", — підсумував Горбенко.

Нагадаємо, згідно з порядком денним Верховна Рада під час засідання 31 липня першим розгляне законопроєкти про повернення незалежності НАБУ й САП.

А ЄС направив уряду України попередження щодо призупинення фінансової допомоги у випадку, якщо не буде ухвалено жоден із законів щодо НАБУ та САП.