Законопроект №13533 - "Слуга народа" готова дать минимум 180 голосов

Руслан Горбенко. Фото: кадр из видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко прокомментировал ситуацию вокруг голосования за законопроект, касающийся независимости НАБУ и САП. По его словам, во фракции преобладают настроения в поддержку инициативы, и прогноз относительно голосования довольно оптимистичный.

Об этом сообщил Горбенко в эфире Вечір.LIVE.

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"Фракция даст минимум 180 голосов. То, что там делают журналисты, — это пустая трата времени. Они, как на кофейной гуще, пытаются что-то угадать", — отметил Горбенко, отвечая на вопрос журналиста о настроениях среди "слуг народа".

Нардеп признал, что в обществе существует запрос на исправление ошибок в предыдущих решениях, в частности в тех, которые могли поставить под угрозу независимость антикоррупционных органов.

На вопрос, почему он будет голосовать "за" сейчас, хотя ранее также голосовал "за", но за другое решение, Горбенко объяснил, что за эту неделю для него лично изменились ключевые обстоятельства.

"Во-первых, мы подняли вопрос борьбы с теми шпионами в правоохранительных органах. Этот вопрос будет поставлен на системный контроль: каждые два года — проверка на детекторе лжи", — сказал депутат.

Он также добавил, что аналогичную практику следует расширить и на другие ветви власти.

"Я думаю, стоит привлечь и исполнительную ветвь, и депутатов — чтобы все проходили полиграф. Чтобы выявлять тех, кто работает на врага. Это особенно важно в условиях военного положения", — подытожил Горбенко.

Напомним, согласно повестке дня Верховная Рада во время заседания 31 июля первым рассмотрит законопроекты о возвращении независимости НАБУ и САП.

А ЕС направил правительству Украины предупреждение о приостановлении финансовой помощи в случае, если не будет принят ни один из законов по НАБУ и САП.