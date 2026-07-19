Федоров может получить должность координатора

Михаил Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров может получить новую роль, которая не обязательно будет означать должность. В то же время не исключена замена главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ZN.UA.

Что известно о возможной новой роли Федорова

По словам источников, Банковая рассматривает вариант предложить Федорову стать "miltech czar", либо проще говоря — координатором развития военных технологий. Собеседники сказали, что партнеры ожидают, что Федоров согласится на новую должность.

При этом издание поясняет, что в США и западных странам термин "царь" не является официальной должностью. Такое название присваивают чиновнику, который получает широкие полномочия, чтобы координировать определенное направление работы между структурами в государстве.

Исходя из предложения, о котором рассказали источники, речь вероятно идет о координации военных технологий, производства вооружения, дронов и взаимодействия между государством, армией и оборонной промышленностью.

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Помимо этого, на Банковой обсуждают возможную замену Александра Сырского на посту главкома ВСУ.

Протесты из-за отставки Федорова

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве и других городах начались протесты после того, как Михаила Федорова на этой неделе отправили в отставку с поста министра обороны Украины, не включив в состав нового Кабмина.

Согласно официальным заявлениям, причиной стал конфликт между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В частности, из-за разного видения ведения войны. На этом фоне люди призывали вернуть Федорова, а Сырского отправить в отставку.

Уже вечером 18 июля, после трех дней акций, Федоров в своих соцсетях поблагодарил украинцев за надежду и добавил, что изменения обязательно будут. По его словам, диалог ведется.

Сразу после этого с видеообращением выступил президент Украины Владимир Зеленський, который рассказал, что разговаривал с Федоровым и Сирским. Он отметил, что прислушивается к людям и решения по поводу армии будут выработаны.