Федоров може обійняти посаду координатора

ЗМІ: Федорова можуть призначити на нову роль, а Сирського прибрати
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров може отримати нову роль, яка не обов’язково означатиме посаду. Водночас не виключено заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ZN.UA.
Що відомо про можливу нову роль Федорова
За словами джерел, на Банковій розглядають варіант запропонувати Федорову стати "miltech czar", або, простіше кажучи, — координатором розвитку військових технологій. Співрозмовники зазначили, що партнери очікують, що Федоров погодиться на нову посаду.
При цьому видання пояснює, що в США та західних країнах термін «цар» не є офіційною посадою. Таку назву надають чиновнику, який отримує широкі повноваження для координації певного напрямку роботи між державними структурами.
Виходячи з пропозиції, про яку розповіли джерела, ймовірно, йдеться про координацію військових технологій, виробництва озброєння, дронів та взаємодії між державою, армією й оборонною промисловістю.
Крім того, на Банковій обговорюють можливу заміну Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ.
Протести через відставку Федорова
Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві та інших містах почалися протести після того, як Михайла Федорова цього тижня відправили у відставку з посади міністра оборони України, не включивши до складу нового Кабміну.
Згідно з офіційними заявами, причиною став конфлікт між Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зокрема, через різне бачення ведення війни. На цьому тлі люди закликали повернути Федорова, а Сирського — відправити у відставку.
Вже ввечері 18 липня, після трьох днів акцій, Федоров у своїх соцмережах подякував українцям за надію та додав, що зміни обов’язково будуть. За його словами, діалог триває.
Одразу після цього з відеозверненням виступив президент України Володимир Зеленський, який розповів, що розмовляв із Федоровим і Сирським. Він зазначив, що прислухається до людей і рішення щодо армії будуть вироблено.