Федоров може обійняти посаду координатора

Михайло Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров може отримати нову роль, яка не обов’язково означатиме посаду. Водночас не виключено заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ZN.UA.

Що відомо про можливу нову роль Федорова

За словами джерел, на Банковій розглядають варіант запропонувати Федорову стати "miltech czar", або, простіше кажучи, — координатором розвитку військових технологій. Співрозмовники зазначили, що партнери очікують, що Федоров погодиться на нову посаду.

При цьому видання пояснює, що в США та західних країнах термін «цар» не є офіційною посадою. Таку назву надають чиновнику, який отримує широкі повноваження для координації певного напрямку роботи між державними структурами.

Виходячи з пропозиції, про яку розповіли джерела, ймовірно, йдеться про координацію військових технологій, виробництва озброєння, дронів та взаємодії між державою, армією й оборонною промисловістю.

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Крім того, на Банковій обговорюють можливу заміну Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ.

Протести через відставку Федорова

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві та інших містах почалися протести після того, як Михайла Федорова цього тижня відправили у відставку з посади міністра оборони України, не включивши до складу нового Кабміну.

Згідно з офіційними заявами, причиною став конфлікт між Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зокрема, через різне бачення ведення війни. На цьому тлі люди закликали повернути Федорова, а Сирського — відправити у відставку.

Вже ввечері 18 липня, після трьох днів акцій, Федоров у своїх соцмережах подякував українцям за надію та додав, що зміни обов’язково будуть. За його словами, діалог триває.

Одразу після цього з відеозверненням виступив президент України Володимир Зеленський, який розповів, що розмовляв із Федоровим і Сирським. Він зазначив, що прислухається до людей і рішення щодо армії будуть вироблено.