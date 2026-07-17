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Головна Новини дня Федоров відмовився від кількох посад, але залишиться у команді Зеленського

Федоров відмовився від кількох посад, але залишиться у команді Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 15:05
Федоров не стане радником Зеленського, але залишиться в команді
Михайло Федоров. Фото: Новини.LIVE

Михайло Федоров продовжить роботу в команді президента Володимира Зеленського, однак його подальшу посаду ще не визначили. Глава держави напередодні двічі обговорював із ним формат майбутньої співпраці.

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає Новини.LIVE.

Федоров залишиться у команді Зеленського

За словами Дмитра Литвина, президент Володимир Зеленський провів дві розмови з Михайлом Федоровим щодо його подальшої роботи після кадрових змін.

Радник президента зазначив, що остаточного рішення щодо нової посади Федорова наразі немає. Водночас він додав, що Федоров не розглядає можливість роботи радником глави держави та відмовився від кількох інших запропонованих варіантів.

"У них такий рівень відносин і спілкування, і стільки всього було зроблено разом, що вони, думаю, знайдуть, як діяти далі", — заявив Литвин.

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Він наголосив, що між Зеленським і Федоровим зберігається тісна робоча взаємодія, а подальший формат співпраці буде визначений після додаткових консультацій.

Новини.LIVE писали, що політолог Андрій Ковальов заявив, що президент України Володимир Зеленський мав певні претензії до роботи Михайла Федорова на посаді міністра оборони. За його словами, серед можливих причин могли бути питання до діяльності команди очільника відомства та підходів до реалізації військових реформ.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що між міністром оборони Михайлом Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським виникли розбіжності. За словами глави держави, сторонам не вдалося досягти спільного рішення, а відповідальність за ситуацію він бере на себе.

Володимир Зеленський Михайло Федоров Міноборони
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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