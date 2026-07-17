Федоров не станет советником Зеленского, но останется в команде

Михаил Федоров. Фото: Новини.LIVE

Михаил Федоров продолжит работу в команде президента Владимира Зеленского, однако его будущая должность пока не определена. Глава государства накануне дважды обсуждал с ним формат будущего сотрудничества.

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает Новини.LIVE.

Федоров останется в команде Зеленского

По словам Дмитрия Литвина, президент Владимир Зеленский провел две беседы с Михаилом Федоровым относительно его дальнейшей работы после кадровых изменений.

Советник президента отметил, что окончательного решения относительно новой должности Федорова пока нет. В то же время он добавил, что Федоров не рассматривает возможность работы в качестве советника главы государства и отказался от нескольких других предложенных вариантов.

"У них такой уровень отношений и общения, и столько всего было сделано вместе, что они, думаю, найдут, как действовать дальше", — заявил Литвин.

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Он подчеркнул, что между Зеленским и Федоровым сохраняется тесное рабочее взаимодействие, а дальнейший формат сотрудничества будет определен после дополнительных консультаций.

Новини.LIVE писали, что политолог Андрей Ковалев заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского были определенные претензии к работе Михаила Федорова на посту министра обороны. По его словам, среди возможных причин могли быть вопросы к деятельности команды главы ведомства и подходам к реализации военных реформ.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что между министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возникли разногласия. По словам главы государства, сторонам не удалось прийти к общему решению, а ответственность за сложившуюся ситуацию он берет на себя.