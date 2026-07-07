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Главная Новости дня Станете 1 из 30 000 погибших: Рютте призвал россиян не вступать в армию

Станете 1 из 30 000 погибших: Рютте призвал россиян не вступать в армию

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 17:16
Рютте призвал россиян не вступать в армию — Путин готов жертвовать людьми
Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к россиянам с призывом не вступать в ряды российской армии. По его словам, российский диктатор Владимир Путин готов жертвовать собственными гражданами ради продолжения войны против Украины.

Об этом Марк Рютте заявил в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, беседуя с Владимиром Зеленским, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Рютте обратился к россиянам

Рютте заявил, что Путин готов жертвовать собственными гражданами ради войны. Он сказал, что молодым россиянам не стоит думать о том, чтобы идти в армию и отправляться на войну в Украину.

"Помните: вы можете стать одним из тридцати тысяч человек, которые погибнут в этом или следующем месяце. Ваш президент, Владимир Путин, готов пожертвовать вами. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем поступать в армию", — сказал генсек НАТО.

В то же время он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за участие в форуме и назвал его "выдающимся лидером своей страны".

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на высокопоставленный источник в НАТО, за время полномасштабной войны РФ потеряла до 1,45 миллиона военнослужащих. 500 тысяч из них — погибшие.

По данным Владимира Зеленского, только с начала года потери РФ на фронте составили более 145 тысяч. В частности, уничтожены — почти 86 тысяч человек, тяжелоранены — не менее 59 тысяч человек.

В то же время представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что из-за значительных потерь на фронте Россия усиливает мобилизацию. Кремль все активнее привлекает как собственных граждан, так и иностранных наемников.

армия Марк Рютте Россия Саммит НАТО в Анкаре
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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