Торговая война США и Китая — новый Вьетнам для экономики

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

В человеческой психологии есть одна черта, которая часто становится основной причиной для серьезных конфликтов. Это упрямство.

Это когда последнее слово обязательно должно быть за тобой, а твой соперник должен безоговорочно признать свою неправоту. И абсолютно плевать на тот факт, что твой соперник — это твой родственник, друг, знакомый, или просто человек, с которым тебе еще придется контактировать и как-то сосуществовать.

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Примерно такая ситуация, как нам представляется здесь, на Новини.LIVE (да и не только нам, чего уж преуменьшать), сейчас в отношениях между США и Китаем. Две страны, которые на сегодня серьезно связаны между собой торговыми отношениями, устроили натуральный бой упрямых быков. С тем уточнением, что эти быки могут разнести все вокруг в порыве эмоций. Но кого это волнует? Поздно останавливаться, мы же не слабаки.

Главная и очевидная проблема, которую отмечают большинство экспертов, что от этой схватки, скорее всего, проиграют обе стороны. Усугубляет эту ситуацию то, что обе стороны уверены, что выиграют. И что последнее слово должно быть именно за ними.

Сейчас поговорим об этом подробнее, но давайте, для начала, начнем с цифр.

Товар, сделанный в Китае. Фото: REUTERS/Jason Lee

США и Китай. Экспорт и импорт

BBC приводит данные Офиса торгового представителя США за 2024 год. Вашингтон закупил китайских товаров на 438 млрд долларов, а от продажи своей продукции в Китай выручил лишь 143 млрд долларов.

Что импортирует Китай

CBC News пишет, что основным импортом Китая из США в 2023 году были масличные культуры и зерновые, за ними следуют нефть и газ. Зерновые включают такие культуры, как соя, пшеница и кукуруза.

Поставки нефти и газа в Китай поступают преимущественно из Техаса и Луизианы, на которые вместе приходится 96% экспорта нефти и газа США.

Также Китай импортирует фармацевтическую продукцию и лекарства, полупроводники и компоненты, аэрокосмическую продукцию, химические вещества и транспортные средства.

Что импортирует США

"В прошлом году смартфоны, в основном с iPhone от Apple, были крупнейшим импортом США из Китая, на 41 миллиард долларов", — пишет Bloomberg.

Он же добавляет, ссылаясь на данные Комиссии по международной торговле США, что более 70% ВСЕГО импорта смартфонов приходится на Китай.

Кроме того, Китай поставляет ВСЮ шерсть барсуков и других животных, импортируемых в США для изготовления щеток. Еще поставляет почти 90% игровых консолей, которые американцы покупают из-за рубежа.

Это еще не все. Более 99% электрических тостеров, одеял с подогревом и будильников, импортируемых США, происходят из Китая. То же касается более чем 90% складных зонтов, термосов, искусственных цветов, светодиодных ламп и деревянных плечиков.

И конечно ископаемые. К примеру, почти 80% скандия и иттрия в прошлом году поставили китайские фирмы.

А вот теперь перейдем к, так сказать, нюансам упрямства.

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Логика США

"Я считаю, что эта китайская эскалация была большой ошибкой. Что мы теряем, если китайцы повысят пошлины для нас? Мы экспортируем им пятую часть того, что они экспортируют для нас, поэтому они проигрывают", — не так давно заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Иными словами, США рассчитывают на так называемое "эскалационное доминирование".

Определение этого термина может звучать примерно так: "комбатант имеет возможность усилить конфликт таким образом, что будет невыгодным или дорогим для противника, тогда как противник не может сделать то же самое в ответ".

То есть, если логика администрации Трампа правильная, то Китай или Канада, или какая-то другая страна, которые принимают ответные меры, в итоге проигрывают.

Но, если мы внимательно обратим внимание на список китайского экспорта в США, представленный выше... Скажем так, мы имеем все основания усомниться, кто кому доминатор.

И не только мы.

Лидер Китая Си Цзиньпинь. Фото: REUTERS/Florence Lo

Торговая война с Китаем как "второй Вьетнам"

"Когда речь идет о настоящей войне, если у вас есть основания бояться вторжения, было бы самоубийством провоцировать своего противника, прежде чем вы вооружились", — пишет Foreign Affairs.

И напоминает, собственно, то, о чем мы упоминали выше. США зависят от поставок из Китая, например, фармацевтических товаров, дешевых электронных микросхем, важнейших минералов.

Поэтому, "было бы чрезвычайно опрометчиво не обеспечить альтернативных поставщиков или адекватное внутреннее производство, прежде чем прекратить торговлю".

Ну, эта фраза вызывает определенный нервный смешок, потому что, очевидно, опоздала. Однако важны еще некоторые детали, на которые должен был бы обратить внимание Трамп.

Это доверие инвесторов. Которые, на фоне того, что происходит на глобальном уровне, очевидно, серьезно задумаются над тем, стоит ли вкладываться в страну, власть которой на конкурсе холериков заняла бы ПЕРВОЕ МЕСТО, ТОЛЬКО ПЕРВОЕ МЕСТО, САМОЕ ЛУЧШЕЕ, САМОЕ ГЛАВНОЕ ПЕРВОЕ МЕСТО!!!

В конце концов, поэтому все это вместе и выглядит сейчас потенциальным "новым Вьетнамом" для США.

"Администрация Трампа начинает экономический эквивалент войны во Вьетнаме — войны по выбору, которая вскоре приведет к болоту, подрывая веру в надежность и компетентность Соединенных Штатов как в стране, так и за рубежом, — и мы все знаем, как это закончилось", — резюмируют в Foreign Affairs.

Напомним, в Китае насмешливо ответили на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который ранее назвал их "селюками". Они обнародовали тематическое видео.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал компании перемещать свое производство в Штаты. И даже объяснил, почему.

А еще Трамп сделал новое заявление о сделке по Tik Tok, которая все никак не состоится.