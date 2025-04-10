Китайцы ответили на оскорбительные слова вице-президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Граждане Китая обнародовали насмешливое видео в отношении американцев, сгенерированное искусственным интеллектом. Это стало ответом на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который назвал китайцев "селюками".

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Отметим, что Джей Ди Вэнс, защищая таможенную политику лидера США Дональда Трампа, назвал китайцев "селюками".

"Что дала глобалистическая экономика Соединенным Штатам? По сути, она базируется на двух принципах: мы берем в долг большие средства, чтобы покупать вещи, которые другие страны изготавливают для нас. Проще говоря — мы занимаем деньги у китайских крестьян, чтобы покупать товары, которые эти крестьяне же и производят", — сказал вице-президент США, цитирует CNN.

В ответ на слова Весна, китайцы распространили видео, сгенерированное ИИ, о том, как американцы шьют одежду и собирают айфоны. Этим видео граждане Китая ответили вице-президенту Америки, который назвал их "деревенщинами".

Видео изображает тучных американцев, которые с несчастным выражением лица работают в переполненных рабочих помещениях. Как известно, одной из причин внедрения карательных тарифов на импорт против Китая является желание Дональда Трампа вернуть производство товаров в США.

Видео, в котором звучит китайская музыка, завершается лозунгом "Сделаем Америку снова великой".

Отметим, что на заявление Вэнса отреагировали и в МИД Китая. Следовательно, представитель дипломатического ведомства КНР Лин Цзянь назвал такие высказывания "странными и досадными" — мол, это проявление невежества и пренебрежения.

В то же время в сети начали иронизировать с Вэнса, учитывая его собственное воспитание в рабочем классе, о чем он сам писал в мемуарах 2016 года.

Напомним, что Дональд Трамп накинул еще 50% на предыдущие пошлины для Пекина — отныне пошлины на товары из КНР составляют 104%.

Кроме того, лидер США высмеял страны, которые хотят заключить торговое соглашение с Америкой.