Китайці відповіли на образливі слова віцепрезидента США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Громадяни Китаю оприлюднили глузливе відео стосовно американців, згенероване штучним інтелектом. Це стало відповіддю на слова віцепрезидента США Джей Ді Венса, який назвав китайців "селюками".

Про це інформують Новини.LIVE.

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Громадяни Китаю відповіли Джей Ді Венсу, який назвав їх "селюками"

Зазначимо, що Джей Ді Венс, захищаючи митну політику лідера США Дональда Трампа, назвав китайців "селюками".

"Що дала глобалістична економіка Сполученим Штатам? По суті, вона базується на двох засадах: ми беремо в борг великі кошти, щоб купувати речі, які інші країни виготовляють для нас. Простіше кажучи — ми позичаємо гроші у китайських селян, аби купувати товари, які ці селяни ж і виготовляють", — сказав віцепрезидент США, цитує CNN.

У відповідь на слова Весна, китайці поширили відео, згенероване ШІ, про те, як американці шиють одяг та збирають айфони. Цим відео громадяни Китаю відповіли віцепрезиденту Америки, який назвав їх "селюками".

Відео зображує огрядних американців, які з нещасним виразом обличчя працюють в переповнених робочих приміщеннях. Як відомо, однією з причин впровадження каральних тарифів на імпорт проти Китаю є бажання Дональда Трампа повернути виробництво товарів до США.

Відео, в якому звучить китайська музика, завершується гаслом "Зробимо Америку знову великою".

Зазначимо, що на заяву Венса відреагували й у МЗС Китаю. Відтак, речник дипломатичного відомства КНР Лін Цзянь назвав такі висловлювання "дивними та прикрими" — мовляв, це прояв невігластва та зневаги.

Водночас у мережі почали іронізувати з Венса, з огляду на його власне виховання в робітничому класі, про що він сам писав у мемуарах 2016 року.

Нагадаємо, що Дональд Трамп накинув ще 50% на попередні мита для Пекіна — відтепер мита на товари з КНР становлять 104%.

Крім того, лідер США висміяв країни, які хочуть укласти торговельну угоду з Америкою.