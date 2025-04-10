Торгова війна США і Китаю — новий В’єтнам для економіки

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

У людській психології є одна риса, яка часто стає основною причиною для серйозних конфліктів. Це впертість.

Це коли останнє слово обов'язково має бути за тобою, а твій суперник має беззастережно визнати свою неправоту. І абсолютно плювати на той факт, що твій суперник — це твій родич, друг, знайомий, або просто людина, з якою тобі ще доведеться контактувати і якось співіснувати.

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Приблизно така ситуація, як нам видається тут, на Новинах.LIVE (та й не тільки нам, чого вже применшувати) зараз у відносинах між США та Китаєм. Дві країни, які на сьогодні серйозно пов'язані між собою торгівельними відносинами, влаштували натуральний бій впертих биків. З тим уточненням, що ці бики можуть рознести все навкруги у пориві емоцій, але кого це хвилює, пізно зупинятись, ми ж не слабаки.

Головна та очевидна проблема, на якій наголошують більшість експертів, що від цієї сутички, скоріш за все, програють обидві сторони. Погіршує цю ситуацію те, що обидві сторони впевнені, що виграють. І що останнє слово має бути саме за ними.

Зараз поговоримо про це детальніше, але давайте, для початку, розпочнемо з цифр.

Товар, зроблений в Китаї. Фото: REUTERS/Jason Lee

США та Китай. Експорт та імпорт

BBC наводить дані Офісу торгового представника США за 2024 рік. Вашингтон закупив китайських товарів на 438 млрд доларів, а від продажу своєї продукції до Китаю виручив лише 143 млрд доларів.

Що імпортує Китай

CBC News пише, що основним імпортом Китаю зі США у 2023 році були олійні культури та зернові, за ними йдуть нафта та газ. Зернові включають такі культури, як соя, пшениця та кукурудза.

Постачання нафти та газу до Китаю надходять переважно з Техасу та Луїзіани, на які разом припадає 96% експорту нафти та газу США.

Також Китай імпортує фармацевтичну продукцію та ліки, напівпровідники та компоненти, аерокосмічну продукцію, хімічні речовини та транспортні засоби.

Що імпортує США

"Минулого року смартфони, в основному з iPhone від Apple, були найбільшим імпортом США з Китаю, на 41 мільярд доларів", — пише Bloomberg.

Він же додає, посилаючись на дані Комісії з міжнародної торгівлі США, що понад 70% УСЬОГО імпорту смартфонів припадає на Китай.

Крім того, Китай постачає ВСЮ шерсть борсуків та інших тварин, імпортованих до США для виготовлення щіток. Ще постачає майже 90% ігрових консолей, які американці купують з-за кордону.

Це ще не все. Понад 99% електричних тостерів, ковдр з підігрівом та будильників, імпортованих США, походять із Китаю. Те ж стосується більш ніж 90% складних парасольок, термосів, штучних квітів, світлодіодних ламп і дерев'яних плечиків.

І звісно копалини. Приміром, майже 80% скандію та ітрію торік поставили китайські фірми.

А от тепер перейдемо до, так би мовити, нюансів впертості.

Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Логіка США

"Я вважаю, що ця китайська ескалація була великою помилкою. Що ми втрачаємо, якщо китайці підвищать мита для нас? Ми експортуємо їм п’яту частину того, що вони експортують для нас, тому вони програють", — не так давно заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Іншими словами, США розраховують на так зване "ескалаційне домінування".

Визначення цього терміну може звучати приблизно так: "комбатант має можливість посилити конфлікт таким чином, що буде невигідним або дорогим для противника, тоді як противник не може зробити те саме у відповідь".

Тобто, якщо логіка адміністрації Трампа правильна, то Китай чи Канада, чи якась інша країна, які вживають заходів у відповідь, у підсумку програють.

Але, якщо ми уважно звернемо увагу на список китайського експорту до США, поданий вище... Скажімо так, ми маємо всі підстави засумніватись, хто кому домінатор.

І не тільки ми.

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Фото: REUTERS/Florence Lo

Торгова війна з Китаєм як "другий В'єтнам"

"Коли мова йде про справжню війну, якщо у вас є підстави боятися вторгнення, було б самогубством провокувати свого противника, перш ніж ви озброїлися", — пише Foreign Affairs.

І нагадує, власне, те, про що ми згадували вище. США залежать від постачання з Китаю, наприклад, фармацевтичних товарів, дешевих електронних мікросхем, найважливіших мінералів.

Тому, "було б надзвичайно необачно не забезпечити альтернативних постачальників або адекватне внутрішнє виробництво, перш ніж припинити торгівлю".

Ну, ця фраза викликає певний нервовий смішок, тому що, очевидно, запізнилась. Проте важливі ще деякі деталі, на які мав би звернути увагу Трамп.

Це довіра інвесторів. Які, на фоні того, що відбувається на глобальному рівні, очевидно, серйозно задумаються над тим, чи варто вкладатися в країну, влада якої на конкурсі холериків зайняла б ПЕРШЕ МІСЦЕ, ТІЛЬКИ ПЕРШЕ МІСЦЕ, НАЙКРАЩЕ, НАЙГАРНІШЕ ПЕРШЕ МІСЦЕ!!!

Зрештою, тому все це вкупі і виглядає зараз потенційним "новим В'єтнамом" для США.

"Адміністрація Трампа розпочинає економічний еквівалент війни у ​​В’єтнамі — війни за вибором, яка незабаром призведе до болота, підриваючи віру в надійність і компетентність Сполучених Штатів як у країні, так і за кордоном, — і ми всі знаємо, як це закінчилося", — резюмують в Foreign Affairs.

Нагадаємо, у Китаї глузливо відповіли на слова віцепрезидента США Джей Ді Венса, який раніше назвав їх "селюками". Вони оприлюднили тематичне відео.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав компанії переміщати своє виробництво до Штатів. І навіть пояснив, чому.

А ще Трамп зробив нову заяву про угоду щодо Tik Tok, яка все ніяк не відбудеться.