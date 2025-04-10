Дональд Трамп заявив, що угода щодо TikTok досі можлива

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву щодо TikTok. За його словами, угода про передачу соцмережі TikTok під контроль американських компаній досі залишається можливою, попри нещодавню паузу в перемовинах.

Про це інформує Telegram-канал "Donald Trump українською".

Реклама

Читайте також:

Трамп про угоду щодо TikTok

Лідер США сказав, що угода щодо TikTok досі можлива й "вона на столі". Водночас глава держави визнав паузу в цьому процесі.

"Ми маємо угоду з кількома дуже хорошими людьми, кількома дуже багатими компаніями, які чудово впораються з нею. Але нам доведеться почекати й побачити, як відреагує Китай", — сказав Трамп.

Він наголосив, що питання угоди щодо TikTok не зняте з порядку денного і є актуальним.

Зазначимо, що Трамп подовжив строк для китайської компанії ByteDance, аби та позбулася американських активів додатка TikTok, — інакше його буде заблоковано.

Раніше президент США уже двічі розпоряджався відтермінувати блокування роботи додатка, яке спочатку мало набути чинності у січні.

Раніше ми повідомляли, що Ірландська комісія із захисту даних планує накласти на компанію ByteDance Ltd., власника TikTok, штраф.

Крім того, нещодавно засновник платформи OnlyFans Тім Стоклі заявив про намір придбати американські операції TikTok у китайської компанії ByteDance.