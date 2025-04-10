Дональд Трамп заявил, что сделка по TikTok до сих пор возможна

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление относительно TikTok. По его словам, соглашение о передаче соцсети TikTok под контроль американских компаний до сих пор остается возможным, несмотря на недавнюю паузу в переговорах.

Об этом информирует Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Трамп о соглашении по TikTok

Лидер США сказал, что соглашение по TikTok до сих пор возможно и "оно на столе". В то же время глава государства признал паузу в этом процессе.

"Мы имеем соглашение с несколькими очень хорошими людьми, несколькими очень богатыми компаниями, которые прекрасно справятся с ней. Но нам придется подождать и увидеть, как отреагирует Китай", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что вопрос соглашения по TikTok не снят с повестки дня и является актуальным.

Отметим, что Трамп продлил срок для китайской компании ByteDance, чтобы та избавилась от американских активов приложения TikTok, — иначе оно будет заблокировано.

Ранее президент США уже дважды распоряжался отсрочить блокировку работы приложения, которое изначально должно было вступить в силу в январе.

Ранее мы сообщали, что Ирландская комиссия по защите данных планирует наложить на компанию ByteDance Ltd., владельца TikTok, штраф.

Кроме того, недавно основатель платформы OnlyFans Тим Стокли заявил о намерении приобрести американские операции TikTok у китайской компании ByteDance.