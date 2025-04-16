Правительство США считает, что надо прекратить гуманитарные программы по демократизации стран, которые когда-то входили в СССР

Илон Маск в футболке департамента DOGE. Фото: Reuters

Правительство США прекратило финансирование ряда инициатив в сфере СМИ, демократии и противодействия дезинформации, направленных на страны бывшего Советского Союза. Так называемый Департамент эффективности (DOGE), которым неофициально руководит Илон Маск, отменил 139 грантов на общую сумму 214 миллионов долларов.

Об этом сообщается на странице DOGE в соцсети X.

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Сообщение об отмене финансирования от правительства США. Фото: Скриншот

В DOGE сообщили, что это решение было принято после проведения дополнительного обзора грантовых программ иностранной помощи, который выявил значительное количество программ, не соответствующих политике нынешней администрации Трампа, в частности, касающихся "программ пропаганды в сфере СМИ".

Среди стран, пострадавших от сокращения финансирования: Беларусь, Молдова и ряд других государств бывшего СССР.

Было отменено несколько значительных программ, в частности:

программу на 750 тысяч долларов США по поддержке гражданского общества в Кыргызстане;

программу на 2 миллиона долларов США по продвижению демократических ценностей в Армении;

программу на 2,5 миллиона долларов США по развитию гражданской активности в Узбекистане;

программу на 2 миллиона долларов США по поддержке независимых СМИ в Молдове;

программу на 2,4 миллиона долларов США по противодействию дезинформации в Беларуси.

Этот указ, подписанный Государственным секретарем Марко Рубио, вступил в силу 15 апреля текущего года. Однако комментаторы не очень верят в эффективность подобного решения. Например один из них спросил о других деньгах, которые выделяет правительство США таким странам, как Израиль и Египет.

Сообщение с критикой политики DOGE. Фото: Скриншот

Напомним, неделю назад Трамп заявил, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый Маском, в какой-то момент прекратит свое существование. Он объяснил это тем, что бизнесмен как специальный госслужащий доступен ему только в течение 130 дней.

Также Politico писало, что Трамп сообщил своему окружению о планах увольнять Илона Маска, итог якобы произойдет в ближайшие недели. Однако в Белом доме эту информацию опровергли.