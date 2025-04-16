Уряд США вважає, що треба припинити гуманітарні програми з демократизації країн, які колись входили до СРСР

Ілон Маск у футболці департаменту DOGE. Фото: Reuters

Уряд США припинив фінансування низки ініціатив у сфері ЗМІ, демократії та протидії дезінформації, спрямованих на країни колишнього Радянського Союзу. Так званий Департамент ефективності (DOGE), яким неофіційно керує Ілон Маск, скасував 139 грантів на загальну суму 214 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сторінці DOGE в соцмережі X.

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Повідомлення про скасування фінансування від уряду США. Фото: Скриншот

У DOGE повідомили, що це рішення було прийнято після проведення додаткового огляду грантових програм іноземної допомоги, який виявив значну кількість програм, що не відповідають політиці нинішньої адміністрації Трампа, зокрема, тих, що стосуються "програм пропаганди в сфері ЗМІ".

Серед країн, які постраждали від скорочення фінансування: Білорусь, Молдова та ряд інших держав колишнього СРСР.

Було скасовано кілька значних програм, зокрема:

програму на 750 тисяч доларів США з підтримки громадянського суспільства в Киргизстані;

програму на 2 мільйони доларів США з просування демократичних цінностей у Вірменії;

програму на 2,5 мільйони доларів США з розвитку громадянської активності в Узбекистані;

програму на 2 мільйони доларів США з підтримки незалежних ЗМІ в Молдові;

програму на 2,4 мільйона доларів США з протидії дезінформації в Білорусі.

Цей указ, підписаний Державним секретарем Марко Рубіо, набрав чинності 15 квітня поточного року. Проте коментатори не дуже вірять в ефективність подібного рішення. Наприклад один з них запитав про інші гроші, що виділяє уряд США таким країнам, як Ізраїль та Єгипет.

Повідомлення з критикою політики DOGE. Фото: Скриншот

Нагадаємо, тиждень тому Трамп заявив, що Департамент ефективності державного управління (DOGE), очолюваний Маском, у якийсь момент припинить своє існування. Він пояснив це тим, що бізнесмен як спеціальний держслужбовець доступний йому лише протягом 130 днів.

Також Politico писало, що Трамп повідомив своєму оточенню про плани звільняти Ілона Маска, підсумок нібито станеться найближчими тижнями. Однак у Білому домі цю інформацію спростували.