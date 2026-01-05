Василий Малюк - итоги работы на должности руководителя СБУ

Василий Малюк. Фото: СБУ/Телеграм

Служба безопасности Украины под руководством Героя Украины генерал-лейтенанта Василия Малюка провела ряд успешных спецопераций, которые нанесли россиянам системные и ощутимые потери. За время полномасштабной войны спецслужба приобрела еще большую эффективность, трансформировалась и стала одной из важнейших составляющих Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram 5 января.

Сообщение СБУ в Telegram. Фото: скриншот

Василий Малюк: ключевые спецоперации СБУ

За время пребывания на посту главы СБУ Василий Малюк впервые в истории Украины превратил СБУ в максимально результативную спецслужбу в воюющей стране. Его председательство отметилось серией громких и резонансных специальных операций.

Одной из самых ярких стала масштабная спецоперация "Паутина" — благодаря ей был нанесен сильный удар по ядерной триаде России, а также поражен 41 военный самолет на 4-х аэродромах. Василий Малюк лично координировал подготовку и осуществление этой спецоперации в глубоком тылу оккупантов.

Также он планировал и отвечал за проведение трех уникальных атак на Крымский мост в 2022-м, 2023-м и 2025-м годах. Во время его руководства были разработаны и использованы уникальные морские боевые дроны "Sea Baby " — ими поражено 14 пораженных кораблей РФ. Также была поражена субмарина класса "Варшавянка" в порту Новороссийска — это произошло впервые в истории. СБУ регулярно бьет авторскими "дипстрайками" по российским НПЗ.

"Значительно усилилась работа контрразведки. Так, сейчас СБУ предотвращает 80% терактов, которые российские спецслужбы планируют в Украине. Благодаря комплексным мерам Службы безопасности разоблачено 128 агентурных сетей врага, в которые входило 563 человека. С 2022 года следователи СБУ объявили более 3 800 подозрений за госизмену. Среди фигурантов — агенты ФСБ в рясах, по которым расследуют более 180 уголовных производств", — отмечает СБУ.

СБУ усилилась при каденции Малюка

Отдельным направлением работы при каденции Василия Малюка стало регулярное самоочищение СБУ от "кротов" — разоблачили более десяти российских агентов, в частности чиновников Дмитрия Козюру и Олега Кулинича. Генерал Малюк задерживал их лично. Также были ликвидированы военные преступники и предатели: генерал-лейтенант Игорь Кириллов (Генерал Самокат), Илья Кива, Владлен Татарский, Армен Саркисян (Горловский), Валерий Транковский и другие.

Бойцы СБУ принимали участие в освобождении Харьковщины, Киевщины, Житомирщины, Херсонщины и острова Змеиный. Они участвовали в Курской операции и выполняют задачи на самых сложных участках фронта, таких как Покровское направление. ЦСО "А" СБУ входит в три наиболее результативных подразделения Украины. Наконец, под руководством Василия Малюка были внедрены изменения законодательства, которые существенно усилили СБУ. Начато введение стратегии развития СБУ на 2025-2030 годы.

"Служба безопасности Украины продолжит выполнение возложенных на нее задач. Мы и в дальнейшем будем бить оккупанта на земле, в небе и на воде. Проникать в его глубокие тылы и наносить удары там, где он этого не ждет. Будем делать все, чтобы и в дальнейшем наше государство было мощным и процветающим. Только наше непоколебимое единство, взаимное доверие и общее видение будущего способны остановить врага и сломать хребет его преступной армии. С нами Бог. Сила, вера и правда. Слава Украине!", — подвел итоги Василий Малюк.

Напомним, что Малюк заявил о завершении работы на должности руководителя СБУ. Он остается в СБУ и будет участвовать в реализации спецопераций.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком и поблагодарил его за работу. Они обсудили кандидатуры нового руководителя СБУ.