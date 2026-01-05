Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Спецоперации и контрразведка — успехи СБУ под руководством Малюка

Спецоперации и контрразведка — успехи СБУ под руководством Малюка

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 18:19
Василий Малюк - итоги работы на должности руководителя СБУ
Василий Малюк. Фото: СБУ/Телеграм

Служба безопасности Украины под руководством Героя Украины генерал-лейтенанта Василия Малюка провела ряд успешных спецопераций, которые нанесли россиянам системные и ощутимые потери. За время полномасштабной войны спецслужба приобрела еще большую эффективность, трансформировалась и стала одной из важнейших составляющих Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram 5 января.

Реклама
Читайте также:
Спецоперації й контррозвідка — успіхи СБУ під керівництвом Малюка - фото 1
Сообщение СБУ в Telegram. Фото: скриншот

Василий Малюк: ключевые спецоперации СБУ

За время пребывания на посту главы СБУ Василий Малюк впервые в истории Украины превратил СБУ в максимально результативную спецслужбу в воюющей стране. Его председательство отметилось серией громких и резонансных специальных операций.

Одной из самых ярких стала масштабная спецоперация "Паутина" — благодаря ей был нанесен сильный удар по ядерной триаде России, а также поражен 41 военный самолет на 4-х аэродромах. Василий Малюк лично координировал подготовку и осуществление этой спецоперации в глубоком тылу оккупантов.

Также он планировал и отвечал за проведение трех уникальных атак на Крымский мост в 2022-м, 2023-м и 2025-м годах. Во время его руководства были разработаны и использованы уникальные морские боевые дроны "Sea Baby " — ими поражено 14 пораженных кораблей РФ. Также была поражена субмарина класса "Варшавянка" в порту Новороссийска — это произошло впервые в истории. СБУ регулярно бьет авторскими "дипстрайками" по российским НПЗ.

"Значительно усилилась работа контрразведки. Так, сейчас СБУ предотвращает 80% терактов, которые российские спецслужбы планируют в Украине. Благодаря комплексным мерам Службы безопасности разоблачено 128 агентурных сетей врага, в которые входило 563 человека. С 2022 года следователи СБУ объявили более 3 800 подозрений за госизмену. Среди фигурантов — агенты ФСБ в рясах, по которым расследуют более 180 уголовных производств", — отмечает СБУ.

СБУ усилилась при каденции Малюка

Отдельным направлением работы при каденции Василия Малюка стало регулярное самоочищение СБУ от "кротов" — разоблачили более десяти российских агентов, в частности чиновников Дмитрия Козюру и Олега Кулинича. Генерал Малюк задерживал их лично. Также были ликвидированы военные преступники и предатели: генерал-лейтенант Игорь Кириллов (Генерал Самокат), Илья Кива, Владлен Татарский, Армен Саркисян (Горловский), Валерий Транковский и другие.

Бойцы СБУ принимали участие в освобождении Харьковщины, Киевщины, Житомирщины, Херсонщины и острова Змеиный. Они участвовали в Курской операции и выполняют задачи на самых сложных участках фронта, таких как Покровское направление. ЦСО "А" СБУ входит в три наиболее результативных подразделения Украины. Наконец, под руководством Василия Малюка были внедрены изменения законодательства, которые существенно усилили СБУ. Начато введение стратегии развития СБУ на 2025-2030 годы.

"Служба безопасности Украины продолжит выполнение возложенных на нее задач. Мы и в дальнейшем будем бить оккупанта на земле, в небе и на воде. Проникать в его глубокие тылы и наносить удары там, где он этого не ждет. Будем делать все, чтобы и в дальнейшем наше государство было мощным и процветающим. Только наше непоколебимое единство, взаимное доверие и общее видение будущего способны остановить врага и сломать хребет его преступной армии. С нами Бог. Сила, вера и правда. Слава Украине!", — подвел итоги Василий Малюк.

Напомним, что Малюк заявил о завершении работы на должности руководителя СБУ. Он остается в СБУ и будет участвовать в реализации спецопераций.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком и поблагодарил его за работу. Они обсудили кандидатуры нового руководителя СБУ.

СБУ спецоперация Василий Малюк война в Украине Силы обороны Украины
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации