Василь Малюк – підсумки роботи на посаді керівника СБУ

Служба безпеки України під керівництвом Героя України генерал-лейтенанта Василя Малюка провело низку успішних спецоперацій, які завдали росіянам системних і відчутних втрат. За час повномасштабної війни спецслужба набула ще більшої ефективності, трансформувалася та стала однією з найважливіших складових Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram 5 січня.

Василь Малюк: ключові спецоперації СБУ

За час перебування на посаді голови СБУ Василь Малюк вперше в історії України перетворив СБУ на максимально результативну спецслужбу у воюючій країні. Його головування відзначилося серією гучних та резонансних спеціальних операцій.

Однією з найяскравіших стала масштабна спецоперація "Павутина" — завдяки ній було завдано сильного удару по ядерній тріаді Росії, а також уражено 41 військовий літак на 4-х аеродромах. Василь Малюк особисто координував підготовку та здійснення цієї спецоперації у глибокому тилу окупантів.

Також він планував і відповідав за проведення трьох унікальних атак на Кримський міст у 2022-му, 2023-му та 2025-му роках. Під час його керівництва були розроблені та використані унікальні морські бойові дрони "Sea Baby" — ними уражено 14 уражених кораблів РФ. Також було уражено субмарину класу "Варшавянка" у порту Новоросійська — це відбулось уперше в історії. СБУ регулярно б'є авторськими "діпстрайками" по російським НПЗ.

"Значно посилилася робота контррозвідки. Так, наразі СБУ запобігає 80% терактів, які російські спецслужби планують в Україні. Завдяки комплексним заходам Служби безпеки викрито 128 агентурних мереж ворога, до яких входило 563 особи. З 2022 року слідчі СБУ оголосили понад 3 800 підозр за держзраду. Серед фігурантів — агенти ФСБ у рясах, по яких розслідують понад 180 кримінальних проваджень", — зазначає СБУ.

СБУ посилилась за каденції Малюка

Окремим напрямом роботи за каденції Василя Малюка стало регулярне самоочищення СБУ від "кротів" — викрили понад десять російських агентів, зокрема високопосадовців Дмитра Козюру та Олега Кулініча. Генерал Малюк затримував їх особисто. Також були ліквідовані військові злочинці та зрадники: генерал-лейтенант Ігор Кірілов (Генерал Самокат), Ілля Кива, Владлен Татарський, Армен Саркісян (Горлівський), Валерій Транковський та інші.

Бійці СБУ приймали участь у звільненні Харківщини, Київщини, Житомирщини, Херсонщини та остріва Зміїний. Вони брали участь у Курській операції та виконують завдання на найскладніших ділянках фронту, таких як Покровський напрямок. ЦСО "А" СБУ входить до трьох найбільш результативних підрозділів України. Нарешті, за керівництва Василя Малюка були впроваджені зміни законодавства, які суттєво посилили СБУ. Почато введення стратегії розвитку СБУ на 2025-2030 роки.

"Служба безпеки України продовжить виконання покладених на неї завдань. Ми і надалі будемо бити окупанта на землі, у небі та на воді. Проникати у його глибокі тили й завдавати ударів там, де він цього не чекає. Робитимемо все, щоб і надалі наша держава була могутньою та процвітаючою. Тільки наша непохитна єдність, взаємна довіра та спільне бачення майбутнього здатні зупинити ворога та зламати хребта його злочинній армії. З нами Бог. Сила, віра і правда. Слава Україні!", — підбив підсумки Василь Малюк.

Нагадаємо, що Малюк заявив про завершення роботи на посаді керівника СБУ. Віно залишається в СБУ та братиме участь у реалізації спецоперацій.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський зустрівся з Василем Малюком та подякував йому за роботу. Вони обговорили кандидатури нового керівника СБУ.