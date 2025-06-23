Малюк розкрив деталі легендарної операції "Павутина" - що відомо

Василь Малюк. Фото: Служба безпеки України

Голова Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк вперше розкрив деталі легендарної спецоперації "Павутина". За його словами, операція була надскладною і багатокомпонентною.

Про це повідомляє СБУ.

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Основною складністю стала логістика — доставка унікальних засобів у глибокі ворожі тилі. Всього для операції було задіяно 117 дронів. Хоч на перший погляд вони виглядали як звичайні безпілотники, насправді це були спеціально розроблені бойові машини зі складною системою зв’язку та унікальним озброєнням.

Бойова частина кожного дрона складалася з двох кумулятивних фугасних зарядів вагою 800 грамів кожен, що разом давало 1,6 кг вибухової речовини. Ця боєприпасна система дозволяла пропалювати корпус літака та вибухати всередині, завдаючи максимальних пошкоджень. Пріоритетною метою були паливні баки та бокові частини літаків, де зберігалися ракети, а також авіоніка — унікальне обладнання, яке ворог не міг швидко замінити.

Усі учасники операції працювали в суворій таємниці: люди, які виготовляли дрони, не знали, що їх продукція буде використана саме в "Павутині". Аналогічно й ті, хто будував автономні "будиночки" для підзарядки дронів, і навіть кур’єри, що перевозили їх через кордон, не мали повної картини.

Ці "будиночки" були обладнані сонячними батареями та системами EcoFlow, які забезпечували безперервну зарядку дронів навіть у найсуворіших кліматичних умовах, адже операція розраховувалась і на зимовий період із температурами до -50 градусів. Через це постачання цих елементів на територію Росії стало справжнім викликом — довелося навіть вдаватися до корупційних схем із російськими митниками.

Операція тривала понад півтора року — з листопада 2023 року до червня 2025-го. Її метою було знищення ракетних носіїв ворога, які загрожували мирним українським містам. У колі тих, хто був посвячений у деталі, були лише найвищі посадовці, включно з президентом України.

Василь Малюк наголосив, що ця спецоперація стала маркером того, як Україна використовує інтелект, інновації та нестандартні рішення у веденні війни. Поєднання дронових технологій, дистанційної роботи, штучного інтелекту та ретельної логістики дали змогу досягти вражаючих результатів.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела унікальну операцію з ударів по російських аеродромах із застосуванням дронів.

Під атаками опинилися чотири аеродроми, було пошкоджено або знищено 41 військовий літак.