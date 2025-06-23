Малыш раскрыл детали легендарной операции "Паутина" - что известно

Василий Малюк. Фото: Служба безопасности Украины

Глава Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк впервые раскрыл детали легендарной спецоперации "Паутина". По его словам, операция была сверхсложной и многокомпонентной.

Об этом сообщает СБУ.

Реклама

Читайте также:

Что известно об операции "Паутина"

Основной сложностью стала логистика — доставка уникальных средств в глубокие вражеские тылы. Всего для операции было задействовано 117 дронов. Хотя на первый взгляд они выглядели как обычные беспилотники, на самом деле это были специально разработанные боевые машины со сложной системой связи и уникальным вооружением.

Боевая часть каждого дрона состояла из двух кумулятивных фугасных зарядов весом 800 граммов каждый, что вместе давало 1,6 кг взрывчатого вещества. Эта боеприпасная система позволяла прожигать корпус самолета и взрываться внутри, нанося максимальные повреждения. Приоритетной целью были топливные баки и боковые части самолетов, где хранились ракеты, а также авионика — уникальное оборудование, которое враг не мог быстро заменить.

Все участники операции работали в строгой тайне: люди, которые изготавливали дроны, не знали, что их продукция будет использована именно в "Паутине". Аналогично и те, кто строил автономные "домики" для подзарядки дронов, и даже курьеры, перевозившие их через границу, не имели полной картины.

Эти "домики" были оборудованы солнечными батареями и системами EcoFlow, которые обеспечивали непрерывную зарядку дронов даже в самых суровых климатических условиях, ведь операция рассчитывалась и на зимний период с температурами до -50 градусов. Поэтому поставки этих элементов на территорию России стали настоящим вызовом - пришлось даже прибегать к коррупционным схемам с российскими таможенниками.

Операция длилась более полутора лет — с ноября 2023 года по июнь 2025-го. Ее целью было уничтожение ракетных носителей врага, которые угрожали мирным украинским городам. В кругу тех, кто был посвящен в детали, были только высшие должностные лица, включая Президента Украины.

Василий Малюк отметил, что эта спецоперация стала маркером того, как Украина использует интеллект, инновации и нестандартные решения в ведении войны. Сочетание дроновых технологий, дистанционной работы, искусственного интеллекта и тщательной логистики позволили достичь впечатляющих результатов.

Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную операцию по ударам по российским аэродромам с применением дронов.

Под атаками оказались четыре аэродрома, был поврежден или уничтожен 41 военный самолет.