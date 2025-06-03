Масштабна атака на аеродроми РФ — нові дані про операцію Павутина

Як у фурі були розміщені дрони перед атакою. Фото: скриншот

Українські розвідники, СБУ та інженери реалізували одну з найбільш технологічно вивірених і нестандартних операцій проти військових об’єктів Росії під назвою "Павутина". Унікальність операції полягала в тому, що запуск ударних дронів здійснювався вже прямо на території Росії і їх дуже вдало замаскували перед атакою.

Відеовізуалізацією схованки дронів поділилися інженери AiTelly.

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Українські спеціалісти створили розумну платформу запуску дронів, замасковану під дерев’яні кабіни, які виглядали як звичайні сільські сараї або каркасні будинки. Їх монтували на кузови вантажівок, що дозволяло вільно переміщувати установки, не викликаючи підозри.

How Ukraine FPV drones with Truck Attack Happened?

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Ukrainian engineers designed a clever drone-launching system disguised as ordinary wooden cabins mounted on the backs of cargo trucks.



These mobile containers looked like simple rural sheds, but… pic.twitter.com/5iKegDf7ZH — AiTELLY (@aitelly3d) June 2, 2025

Усередині таких "кабін" ховалися стартові механізми, акумуляторні станції, системи охолодження та дахи з дистанційним відкриванням. Дрони завантажувалися заздалегідь і могли перебувати в режимі очікування протягом кількох днів чи тижнів.

Контейнери на вантажівках розташовувалися неподалік стратегічно важливих російських авіабаз — у лісах, на фермах або біля промислових об’єктів. Завдяки спеціальному екрануванню сигналу, засоби виявлення РФ не змогли своєчасно виявити загрозу.

Коли від спецслужб надійшла команда про початок операції, передавався зашифрований сигнал, дахи відкривалися, і безпілотники злітали. До слова, інженери передбачили, щоб дрони могли злітати навіть вертикально, а деякі з них мали механізми, які допомагали дронам тихіше працювати.

Російські слідчі вже допитали водіїв фур, з яких запускалися дрони. За їхніми словами, вони були впевнені, що перевозять каркасні будинки. Усі вантажівки виявилися зареєстрованими на одного власника — 37-річного Артема, який, за попередньою інформацією, є уродженцем України. Проти нього відкрито кримінальну справу за статтею "теракт", а російські спецслужби проводять його розшук.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела унікальну операцію з ударів по російських аеродромах із застосуванням дронів.

Під атаками опинилися чотири аеродроми, було пошкоджено або знищено 41 військовий літак.

Кілька днів тому в мережі з'явилися супутникові знімки із аеродрому "Бєлая", де видно згарища на місці літаків.