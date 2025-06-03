Масштабная атака на аэродромы РФ — новые данные об операции Паутина

Как в фуре были размещены дроны перед атакой. Фото: скриншот

Украинские разведчики, СБУ и инженеры реализовали одну из самых технологически выверенных и нестандартных операций против военных объектов России под названием "Паутина". Уникальность операции заключалась в том, что запуск ударных дронов осуществлялся уже прямо на территории России и их очень удачно замаскировали перед атакой.

Видеовизуализацией тайника дронов поделились инженеры AiTelly.

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Украинские специалисты создали умную платформу запуска дронов, замаскированную под деревянные кабины, которые выглядели как обычные сельские сараи или каркасные дома. Их монтировали на кузова грузовиков, что позволяло свободно перемещать установки, не вызывая подозрения.

Как произошла атака FPV дронов Украины с грузовиком?

Смотреть полное видео @aitelly3d



Украинские инженеры разработали хитроумную систему запуска беспилотников, замаскированную под обычные деревянные кабины, установленные на задней части грузовых грузовиков.



Эти мобильные контейнеры выглядели как простые сельские сараи, но... pic.twitter.com/5iKegDf7ZH - AiTELLY (@aitelly3d) 2 июня 2025 г .

Внутри таких "кабин" прятались стартовые механизмы, аккумуляторные станции, системы охлаждения и крыши с дистанционным открыванием. Дроны загружались заранее и могли находиться в режиме ожидания в течение нескольких дней или недель.

Контейнеры на грузовиках располагались неподалеку от стратегически важных российских авиабаз - в лесах, на фермах или возле промышленных объектов. Благодаря специальному экранированию сигнала, средства обнаружения РФ не смогли своевременно обнаружить угрозу.

Когда от спецслужб поступила команда о начале операции, передавался зашифрованный сигнал, крыши открывались, и беспилотники взлетали. К слову, инженеры предусмотрели, чтобы дроны могли взлетать даже вертикально, а некоторые из них имели механизмы, которые помогали дронам тише работать.

Российские следователи уже допросили водителей фур, с которых запускались дроны. По их словам, они были уверены, что перевозят каркасные дома. Все грузовики оказались зарегистрированными на одного владельца - 37-летнего Артема, который, по предварительной информации, является уроженцем Украины. Против него открыто уголовное дело по статье "теракт", а российские спецслужбы проводят его розыск.

Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную операцию по ударам по российским аэродромам с применением дронов.

Под атаками оказались четыре аэродрома, был поврежден или уничтожен 41 военный самолет.

Несколько дней назад в сети появились спутниковые снимки с аэродрома "Белая", где видны пожарища на месте самолетов.