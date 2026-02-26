Видео
Україна
Главная Новости дня Штаты лидируют на переговорах — мнение посла Украины в США

Штаты лидируют на переговорах — мнение посла Украины в США

Дата публикации 26 февраля 2026 00:14
США главные на переговорах об урегулировании войны в Украине — заявление Стефанишиной
Ольга Стефанишина. Фото: Новини.LIVE

Европа в этом году более усиленно поддерживает Украину, но не является лидером переговоров. Лидерство закрепил за собой президент США Дональд Трамп.

Об этом в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Ульяне Бойчук сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Как Европа поддерживает Украину

С начала года военной поддержки стало на 60% больше. Кроме того, Европа готова после достижения договоренностей предоставить гарантии безопасности. Великобритания и Франция согласны даже направить в Украину свои войска в качестве миротворческой миссии.

Европейские партнеры не всегда находятся в центре переговоров, но следят за их ходом и координируют позиции с Украиной. Правда, Европа в этих беседах не является лидером.

"Президент Соединенных Штатов взял на себя лидерство под личное обязательство касательно этого (переговоров, — Ред.), и он возглавляет эти усилия. Он выступает посредником в этих усилиях, но это не значит, что Европы там нет. Они (европейские партнеры, — Ред.) там есть, но, вероятно, они не являются лидерами, передовиками", — подытожила Ольга Стефанишина.

На брифинге посол Украины в США также объяснила, что нужно для устойчивого мира. Речь идет об усилении ПВО, оборонной поддержке и европейской интеграции.

Ранее Стефанишина заявила, что РФ изменила характер агрессии. Увеличилось количество терактов и атак на инфраструктуру.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
