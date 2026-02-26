США є лідером перемовин щодо врегулювання війни в Україні — думка Стефанішиної

Ольга Стефанішина. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч Європа стала більш посилено підтримувати Україну. Попри це, не варто забувати, що лідерство в перемовинах закріпив за собою президент США Дональд Трамп.

Про це в коментарі кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук повідомила посол України у США Ольга Стефанішина.

Як Європа підтримує Україну

Від початку року військової підтримки стало на 60% більше. Крім того, Європа готова після досягнення домовленостей надати гарантії безпеки. Велика Британія та Франції згодні навіть направити в Україну свої війська як миротворчу місію.

Європейські партнери не завжди перебувають в центрі перемовин, але стежать за їх перебігом і координують позиції з Україною. Щоправда, Європа в цих бесідах не є лідером.

"Президент Сполучених Штатів узяв на себе лідерство на особисте зобов'язання щодо цього (перемовин, — Ред.), і він очолює ці зусилля. Він виступає посередником у цих зусиллях, але це не означає, що Європи там немає. Вони (європейські партнери, — Ред.) там є, але, імовірно, вони не є лідерами, передовиками", — підсумувала Ольга Стефанішина.

На брифінгу посол України у США також повідомила, що потрібно для стійкого миру. Йдеться про посилення ППО, оборонну підтримку та європейську інтеграцію.

Раніше Стефанішина заявила, що РФ змінила характер агресії. Збільшилася кількість терактів і атак на інфраструктуру.