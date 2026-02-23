Зеленський пояснив де потрібно розміщувати іноземні війська

Президент Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б бачити іноземний контингент ближче до лінії фронту, а варіант базування у тилових містах за його словами, не відповідає потребам.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для AFP, яке цитує Новини.LIVE.

Зеленський пояснив очікування від іноземних військ

За його словами, Київ не розглядає країну в логіці "схід–захід", а відштовхується від того, де проходить лінія фронту і де зосереджені загрози. Саме тому він окреслив бажаний підхід як розміщення контингенту ближче до фронту, а не в тилових містах.

"Ми не ділимо нашу країну на схід і захід. Ми говоримо про ризики. Де можуть бути ризики, де є лінія фронту. Ближче до лінії фронту ми хотіли б бачити контингент. Тобто, умовно кажучи, поляки не підтверджували свою присутність. Але якби Польща запропонувала б свою присутність і запропонувала б бути у Львові, то для нас нам це не потрібно. Тобто, ми так не працюємо. Тут краще, щоб Польща тоді мала можливість давати свою логістику для літаків, для ППО", — пояснив Зеленський.

Паралельно президент згадав оцінки щодо можливого внеску Франції та Великої Британії. За його словами, йшлося про готовність надати приблизно по одній бригаді від кожної з країн, а сумарно це могло б складати близько 10 тисяч

"Британія і Франція, вони офіційно, коли ми підписували нашу декларацію з усіма учасниками коаліції охочих, ми розуміємо, що ці дві країни вже готові надати бригаду. По бригаді. І також є сигнали від інших деяких держав, які готові будуть щодо посилення України своєї присутністю на рівні також контингенту", — сказав Зеленський.

Натомість щодо авіації, за його словами, пропонувалася модель, за якої літаки можуть розміщуватися в сусідніх з Україною країнах. Також Зеленський навів приклад дискусій із сусідами, зокрема з Польщею та балтійськими країнами, коли йшлося про захист кордону Україна – Білорусь.

Втім, за його словами, чіткої відповіді від партнерів на такі підходи поки не прозвучало.

Говорячи про те, скільки саме військових, за українськими оцінками, потрібно в такому контингенті, Зеленський наголосив, що це залежить від "технічної складової" і від того, які саме гарантії підтримки працюватимуть поруч.

"Наприклад, коли ми говоримо "бекстоп" від Сполучених Штатів Америки, це не значить, що вони своїми військами обов'язково в великій кількості мають бути присутні. Ні, є ППО, є координація, є розвідка, є готовність з повітря підтримати. Тобто це вже сильні гарантії", — пояснив Зеленський.

Також Володимир Зеленський висловився, чому Україна досі не може самотужки робити комплекси Patriot.

Окремо глава держави пояснив нюанс, коли Україна може скасувати мобілізацію і залишити лише контрактну форму служби у війську.