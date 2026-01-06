Розміщення багатонаціональних сил в України — Зеленський зробив заяву

Зеленський прокоментував розміщення іноземних сил в Україні
Дата публікації: 6 січня 2026 21:07
Президент Володимир Зеленський висловився щодо розміщення багатонаціональних сил в Україні в рамках гарантій безпеки. За його словами, підписані документи свідчать про серйозність намірів Європи та всієї "Коаліції охочих" діяти задля реального гарантування безпеки, та створюють підґрунтя для подальшої юридичної роботи, щоб у разі успіху дипломатичних зусиль країни були повністю готові до розгортання сил.
