Розміщення багатонаціональних сил в України — Зеленський зробив заяву

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський висловився щодо розміщення багатонаціональних сил в Україні в рамках гарантій безпеки. За його словами, підписані документи свідчать про серйозність намірів Європи та всієї "Коаліції охочих" діяти задля реального гарантування безпеки, та створюють підґрунтя для подальшої юридичної роботи, щоб у разі успіху дипломатичних зусиль країни були повністю готові до розгортання сил.

Новина доповнюється...

Реклама