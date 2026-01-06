Видео
Україна
Видео

Зеленский прокомментировал размещение иностранных сил в Украине

Зеленский прокомментировал размещение иностранных сил в Украине

Дата публикации 6 января 2026 21:07
Размещение многонациональных сил в Украине - Зеленский сделал заявление
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский высказался относительно размещения многонациональных сил в Украине в рамках гарантий безопасности. По его словам, подписанные документы свидетельствуют о серьезности намерений Европы и всей "Коалиции желающих" действовать для реального обеспечения безопасности, и создают основу для дальнейшей юридической работы, чтобы в случае успеха дипломатических усилий страны были полностью готовы к развертыванию сил.

Новость дополняется...

гарантии безопасности
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
