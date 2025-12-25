Миротворці в Україні — які країни відправлять війська

Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Чотири країни готові відправити миротворчий контингент до України після завершення війни. Наша країна не повинна стримувати Росію самостійно.

Про це повідомив радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Які країни надішлють миротворців в Україну

Подоляк розповів, що Британія, Франція, Німеччина та Туреччина готові надіслати свій миротворчий контингент до України після війни. За його словами, Україна не повинна самостійно нести тягар стримування Росії і до цього процесу мають долучатися міжнародні партнери.

"Виникає питання, хто буде фінансувати все? Хто буде присутній для того, щоб інтегрувати все в єдину систему і хто буде модерувати процеси стримування Росії? І тоді виникає питання, що тут мають бути присутні представники інших країн, які в цьому зацікавлені", — наголосив радник ОПУ.

Він також додав, що війна призведе до глибокого переформатування європейського простору: Україна рухатиметься до Європи, а ЄС буде змушений переосмислити свій спосіб життя — він стане більш аскетичним, мілітарним та антиросійським.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляв, що Велика Британія відправить своїх бійців до України. Це станеться, якщо останні зусилля щодо мирних переговорів увінчаються успіхом.

Крім того, направити своїх військових до України в рамках майбутніх гарантій безпеки може Франція. Французькі підрозділи можуть бути розгорнуті в Україні до 2026 року.