Миротворці Франції готові зайти в Україну — коли це може статись

Генерал П'єр Шиль. Фото: Reuters

Франція може направити військові сили до України в рамках майбутніх гарантій безпеки. Принаймні французький уряд висловив готовність надати військовий контингент Україні для забезпечення її безпеки.

Про це в інтерв'ю BFMTV повідомив начальник штабу Сухопутних військ Франції генерал П'єр Шиль.

Реклама

Читайте також:

Коли французькі солдати можуть прибути до України

Згідно з його заявою, французькі підрозділи можуть бути розгорнуті в Україні до 2026 року у рамках майбутніх гарантій безпеки, якщо виникне така необхідність. Шиль також відзначив, що 2026 рік стане роком міжнародної співпраці та активної участі Франції у багатонаціональних навчаннях Orion 26. Ці навчання спрямовані на перевірку взаємодії між різними видами військ та союзниками.

Крім того, генерал підкреслив, що Сухопутні війська Франції готові одночасно реагувати на три можливі загрози, включаючи потенційне розгортання в Україні та виконання зобов'язань у межах НАТО.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак підбив підсумки візиту української делегації до Лондона. На зустрічі йшлося про домовленості щодо гарантій безпеки для України та посилення тиску на РФ.

Про гарантії безпеки для України заявляв і президент Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом. Глава держави пояснив, що вони необхідні для того, аби Путін знову не повторив напад.