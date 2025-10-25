Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Франція визначилась з миротворцями — коли з'являться в Україні

Франція визначилась з миротворцями — коли з'являться в Україні

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 02:29
Оновлено: 01:59
Миротворці Франції готові зайти в Україну — коли це може статись
Генерал П'єр Шиль. Фото: Reuters

Франція може направити військові сили до України в рамках майбутніх гарантій безпеки. Принаймні французький уряд висловив готовність надати військовий контингент Україні для забезпечення її безпеки.

Про це в інтерв'ю BFMTV повідомив начальник штабу Сухопутних військ Франції генерал П'єр Шиль.

Реклама
Читайте також:

Коли французькі солдати можуть прибути до України

Згідно з його заявою, французькі підрозділи можуть бути розгорнуті в Україні до 2026 року у рамках майбутніх гарантій безпеки, якщо виникне така необхідність. Шиль також відзначив, що 2026 рік стане роком міжнародної співпраці та активної участі Франції у багатонаціональних навчаннях Orion 26. Ці навчання спрямовані на перевірку взаємодії між різними видами військ та союзниками.

Крім того, генерал підкреслив, що Сухопутні війська Франції готові одночасно реагувати на три можливі загрози, включаючи потенційне розгортання в Україні та виконання зобов'язань у межах НАТО.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак підбив підсумки візиту української делегації до Лондона. На зустрічі йшлося про домовленості щодо гарантій безпеки для України та посилення тиску на РФ.

Про гарантії безпеки для України заявляв і президент Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом. Глава держави пояснив, що вони необхідні для того, аби Путін знову не повторив напад.

Франція НАТО війна в Україні миротворці гарантії безпеки
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації