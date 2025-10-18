Видео
Армия
Зеленский сделал важное заявление о гарантиях безопасности от США

Зеленский сделал важное заявление о гарантиях безопасности от США

Дата публикации 18 октября 2025 12:04
обновлено: 13:05
Зеленский объяснил, зачем Украине гарантии безопасности от США
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидером США Дональдом Трампом 17 октября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

После встречи с лидером США Дональдом Трампом Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о гарантиях безопасности от Америки. Глава государства объяснил, что они необходимы для того, чтобы Путин снова не повторил нападение.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Зеленский о гарантиях безопасности от США

Зеленский отметил, что Украине нужны гарантии безопасности от Соединенных Штатов Америки, чтобы российский диктатор Путин не повторил вооруженное нападение, агрессию.

Кроме того, глава государства добавил, что только Штаты сейчас ведут прямой диалог с Россией, и поэтому их роль в гарантиях безопасности — ключевая.

"Хорошо, что мы обсудили гарантии безопасности и что США не против этих переговоров. Европейская часть почти готова — почти на бумаге. Но нам нужны гарантии от США", — сказал Зеленский.

Также президент сообщал, что его разговор с Трампом во время встречи 17 октября длился более двух часов. Лидеры обсудили все ключевые вопросы: украинские позиции на поле боя, дальнобойность и ПВО, и дипломатические перспективы.

Ранее Зеленский раскрыл, что может стать шансом для завершения полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины также заявлял, что без полного прекращения огня по линии фронта нельзя поднимать вопрос договоренностей по территориям.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп война в Украине гарантии безопасности
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
