Зеленський пояснив, навіщо Україні гарантії безпеки від США

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із лідером США Дональдом Трампом 17 жовтня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

Після зустрічі із лідером США Дональдом Трампом Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про гарантії безпеки від Америки. Глава держави пояснив, що вони необхідні для того, аби Путін знову не повторив напад.

Зеленський про гарантії безпеки від США

Зеленський зазначив, що Україні потрібні гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, щоб російський диктатор Путін не повторив збройний напад, агресію.

Крім того, глава держави додав, що лише Штати зараз ведуть прямий діалог із Росією, і тому їхня роль у гарантіях безпеки — ключова.

"Добре, що ми обговорили гарантії безпеки й що США не проти цих переговорів. Європейська частина майже готова — майже на папері. Але нам потрібні гарантії від США", — сказав Зеленський.

Також президент повідомляв, що його розмова із Трампом під час зустрічі 17 жовтня тривала більш ніж дві години. Лідери обговорили всі ключові питання: українські позиції на полі бою, далекобійність та ППО, і дипломатичні перспективи.

Раніше Зеленський розкрив, що може стати шансом для завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Президент України також заявляв, що без повного припинення вогню по лінії фронту не можна порушувати питання домовленостей щодо територій.