Миротворцы Франции готовы зайти в Украину — когда это может произойти

Франция может направить военные силы в Украину в рамках будущих гарантий безопасности. По крайней мере французское правительство выразило готовность предоставить военный контингент Украине для обеспечения ее безопасности.

Об этом в интервью BFMTV сообщил начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шиль.

Когда французские солдаты могут прибыть в Украину

Согласно его заявлению, французские подразделения могут быть развернуты в Украине до 2026 года в рамках будущих гарантий безопасности, если возникнет такая необходимость. Шиль также отметил, что 2026 год станет годом международного сотрудничества и активного участия Франции в многонациональных учениях Orion 26. Эти учения направлены на проверку взаимодействия между различными видами войск и союзниками.

Кроме того, генерал подчеркнул, что Сухопутные войска Франции готовы одновременно реагировать на три возможные угрозы, включая потенциальное развертывание в Украине и выполнение обязательств в рамках НАТО.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак подвел итоги визита украинской делегации в Лондон. На встрече речь шла о договоренностях относительно гарантий безопасности для Украины и усиления давления на РФ.

О гарантиях безопасности для Украины заявлял и президент Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом. Глава государства объяснил, что они необходимы для того, чтобы Путин снова не повторил нападение.