Україна
Гарантії безпеки й тиск на РФ — Єрмак про підсумки дня у Лондоні

Гарантії безпеки й тиск на РФ — Єрмак про підсумки дня у Лондоні

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 00:01
Оновлено: 00:14
Єрмак підсумував візит до Лондона
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підбив підсумки візиту української делегації до Лондона. За його словами, під час зустрічей у Лондоні йшлося про домовленості щодо гарантій безпеки для України, посилення тиску на Росію та розширення оборонної співпраці з Британією.

Про це Андрій Єрмак повідомив у п'ятницю, 24 жовтня, в Telegram.

Читайте також:

Єрмак про результати візиту до Лондона

Андрій Єрмак підсумував сьогоднішній день української делегації у Лондоні.

Керівник ОПУ зазначив, що Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорили розвиток оборонної співпраці та можливості для збільшення тиску на Росію.

Також сьогодні, 24 жовтня, у Лондоні було продемонстровано український дрон-перехоплювач OCTOPUS. Єрмак наголосив, що рішення щодо його виробництва у Великій Британії для потреб України відкриває новий етап оборонної співпраці й посилює наші оборонні потенціали.

Єрмак про засідання "Коаліції охочих"

Керівник Офісу Президента поінформував, що сьогодні Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі лідерів країн "Коаліції охочих".

Співголовували Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та Президент Франції Емманюель Макрон. Загалом лідери 40 країн підтвердили єдність у підтримці України.

За словами Єрмака, учасники одностайно підтримали ідею повного припинення вогню, яку відкидає Путін, посилюючи атаки на цивільних і порушуючи повітряний простір НАТО. А також позицію, що поточна лінія фронту — відправна точка для переговорів. Зокрема, лідери наголосили на непорушності суверенітету України.

Крім того, за інформацією очільника ОПУ, "Коаліція охочих" домовилася посилити економічний тиск на Росію, зокрема вивести її нафту й газ із глобального ринку, протидіяти тіньовому флоту та використати заморожені російські активи для потреб України на 2026–2027 роки.

Також домовились про допомогу зі сторони партнерів для підтримки енергетичного сектору України. І, звісно, збільшення додаткової військової допомоги, зокрема систем ППО.

"Фіналізовано проєкт гарантій безпеки, який передбачає  розгортання багатонаціонального контингенту захисту нашого неба та морів одразу по завершенню війни", — резюмував Андрій Єрмак.

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі з лідерами у Лондоні 24 жовтня.

Також український лідер розповів, яку допомогу Україна отримає від партнерів у 2026 році.

Андрій Єрмак переговори Лондон війна в Україні Коаліція охочих гарантії безпеки
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
