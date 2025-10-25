Ермак подытожил визит в Лондон

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Reuters

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подвел итоги визита украинской делегации в Лондон. По его словам, во время встреч в Лондоне речь шла о договоренностях относительно гарантий безопасности для Украины, усиления давления на Россию и расширения оборонного сотрудничества с Британией.

Об этом Андрей Ермак сообщил в пятницу, 24 октября, в Telegram.

Ермак о результатах визита в Лондон

Андрей Ермак подытожил сегодняшний день украинской делегации в Лондоне.

Руководитель ОПУ отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудили развитие оборонного сотрудничества и возможности для увеличения давления на Россию.

Также сегодня, 24 октября, в Лондоне был продемонстрирован украинский дрон-перехватчик OCTOPUS. Ермак отметил, что решение о его производстве в Великобритании для нужд Украины открывает новый этап оборонного сотрудничества и усиливает наши оборонные потенциалы.

Ермак о заседании "Коалиции желающих"

Руководитель Офиса президента проинформировал, что сегодня Владимир Зеленский принял участие во встрече лидеров стран "Коалиции желающих.

Сопредседательствовали Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Президент Франции Эмманюэль Макрон. В целом лидеры 40 стран подтвердили единство в поддержке Украины.

По словам Ермака, участники единодушно поддержали идею полного прекращения огня, которую отвергает Путин, усиливая атаки на гражданских и нарушая воздушное пространство НАТО. А также позицию, что текущая линия фронта — отправная точка для переговоров. В частности, лидеры отметили незыблемость суверенитета Украины.

Кроме того, по информации главы ОПУ, "Коалиция желающих" договорилась усилить экономическое давление на Россию, в частности вывести ее нефть и газ с глобального рынка, противодействовать теневому флоту и использовать замороженные российские активы для нужд Украины на 2026-2027 годы.

Также договорились о помощи со стороны партнеров для поддержки энергетического сектора Украины. И конечно увеличение дополнительной военной помощи, в частности систем ПВО.

"Финализирован проект гарантий безопасности, который предусматривает развертывание многонационального контингента защиты нашего неба и морей сразу по завершению войны", — резюмировал Андрей Ермак.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах встречи с лидерами в Лондоне 24 октября.

