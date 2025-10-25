Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гарантии безопасности и давление на РФ — Ермак о визите в Лондон

Гарантии безопасности и давление на РФ — Ермак о визите в Лондон

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 00:01
обновлено: 00:01
Ермак подытожил визит в Лондон
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Reuters

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подвел итоги визита украинской делегации в Лондон. По его словам, во время встреч в Лондоне речь шла о договоренностях относительно гарантий безопасности для Украины, усиления давления на Россию и расширения оборонного сотрудничества с Британией.

Об этом Андрей Ермак сообщил в пятницу, 24 октября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Ермак о результатах визита в Лондон

Андрей Ермак подытожил сегодняшний день украинской делегации в Лондоне.

Руководитель ОПУ отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудили развитие оборонного сотрудничества и возможности для увеличения давления на Россию.

Также сегодня, 24 октября, в Лондоне был продемонстрирован украинский дрон-перехватчик OCTOPUS. Ермак отметил, что решение о его производстве в Великобритании для нужд Украины открывает новый этап оборонного сотрудничества и усиливает наши оборонные потенциалы.

Ермак о заседании "Коалиции желающих"

Руководитель Офиса президента проинформировал, что сегодня Владимир Зеленский принял участие во встрече лидеров стран "Коалиции желающих.

Сопредседательствовали Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Президент Франции Эмманюэль Макрон. В целом лидеры 40 стран подтвердили единство в поддержке Украины.

По словам Ермака, участники единодушно поддержали идею полного прекращения огня, которую отвергает Путин, усиливая атаки на гражданских и нарушая воздушное пространство НАТО. А также позицию, что текущая линия фронта — отправная точка для переговоров. В частности, лидеры отметили незыблемость суверенитета Украины.

Кроме того, по информации главы ОПУ, "Коалиция желающих" договорилась усилить экономическое давление на Россию, в частности вывести ее нефть и газ с глобального рынка, противодействовать теневому флоту и использовать замороженные российские активы для нужд Украины на 2026-2027 годы.

Также договорились о помощи со стороны партнеров для поддержки энергетического сектора Украины. И конечно увеличение дополнительной военной помощи, в частности систем ПВО.

"Финализирован проект гарантий безопасности, который предусматривает развертывание многонационального контингента защиты нашего неба и морей сразу по завершению войны", — резюмировал Андрей Ермак.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах встречи с лидерами в Лондоне 24 октября.

Также украинский лидер рассказал, какую помощь Украина получит от партнеров в 2026 году.

Андрей Ермак переговоры Лондон война в Украине Коалиция желающих гарантии безопасности
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации