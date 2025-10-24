Відео
Головна Новини дня Зеленський підсумував зустріч із лідерами в Лондоні

Зеленський підсумував зустріч із лідерами в Лондоні

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 20:53
Оновлено: 21:18
Зеленський розповів про зустріч із лідерами в Лондоні
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона 24 жовтня 2025 року. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 24 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із низкою лідерів в Лондоні. Глава держави зазначив, що лідери погодилися, що необхідно й далі посилювати санкційний тиск на Росію.

Про підсумки зустрічей в Лондоні Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні у Telegram.

Читайте також:

Зеленський про зустріч із лідерами в Лондоні

Сьогодні, 24 жовтня, Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Президент Франції Емманюель Макрон (онлайн), Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели зустріч перед початком засідання "Коаліції охочих" у Лондоні.

Лідери скоординували кроки щодо зміцнення обороноздатності України та захисту критично важливої енергетичної інфраструктури. Йшлося про посилення ППО, а також використання можливостей програм PURL і SAFE.

Учасники зустрічі мають однакову позицію: важливо продовжувати спільну зі Сполученими Штатами Америки роботу над досягненням миру для України та напрацюванням чітких і надійних гарантій безпеки. 

Лідери погодилися, що необхідно й далі посилювати санкційний тиск на Росію. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до дипломатичних кроків, але це мають бути справжні переговори. 

"Зараз уже відбулася зустріч із лідерами в Лондоні, і це третя хороша подія для України за кілька днів. Буде більше санкцій проти Росії, і в тому напрямку, у якому є рішення Сполучених Штатів Америки. Це дуже правильний крок Президента Сполучених Штатів Америки — санкції проти двох російських нафтових компаній. Вони експортують багато нафти.

Сьогодні всі, абсолютно всі, учасники Коаліції охочих погодилися, що саме так треба тиснути й надалі – на російську нафту. На нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів та на всю інфраструктуру агресора. Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський звернувся до партнерів із проханням призупинити власні закупівлі Patriot, аби прискорити їхнє постачання ЗСУ.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Лондон війна в Україні зустріч Коаліція охочих
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
