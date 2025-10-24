Відео
Головна Новини дня Зеленський звернувся до союзників із проханням про Patriot

Зеленський звернувся до союзників із проханням про Patriot

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 19:47
Оновлено: 19:47
Зеленський просить союзників зачекати із Patriot заради України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів із проханням тимчасово призупинити власні закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot, аби прискорити їхнє постачання Україні. Глава держави наголосив, що для української енергосистеми й оборони ці системи є питанням виживання напередодні зими.

Про це заявив глава держави у своєму виступі на зустрічі Коаліції охочих. 

Читайте також:

Україна просить пріоритет у постачанні систем Patriot

Під час свого виступу Володимир Зеленський закликав союзників зробити пріоритетом підтримку України в питаннях енергетичної безпеки та протиповітряної оборони. Президент зазначив, що його команда працює над посиленням захисту критичної інфраструктури, щоб уникнути масштабних відключень світла взимку. Для цього Україна потребує значних запасів природного газу та сучасних засобів ППО.

Він закликав партнерів оцінити, наскільки терміновими є їхні власні потреби у нових комплексах, і за можливості надати перевагу Україні. Зеленський зазначив, що деякі країни вже мають у своєму розпорядженні системи Patriot, але, на щастя, не змушені використовувати їх так, як це робить Україна.

Володимир Зеленський запропонував переглянути черговість постачань, наголосивши, що Київ готовий повернути або замінити ці системи, коли настане його черга. Президент підкреслив, що союзники мають проявити гнучкість, адже під час війни головним пріоритетом є порятунок людських життів, а підтримка у сфері ППО має стати спільною європейською справою, від якої виграють усі країни континенту.

Також президент закликав більше держав приєднатися до санкцій проти російського енергетичного сектору. За його словами, економічний тиск може змусити Кремль сісти за стіл переговорів і скоротити фінансування війни.

Нагадаємо, що Україна планує підписати великий контракт на постачання 25 систем Patriot, які залишаються серед головних потреб Збройних та Повітряних Сил, хоча точні терміни їх отримання поки не визначені.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський наголошував на важливості посилення ППО, адже саме вона є ключовим щитом країни від ракетних атак, особливо взимку.

Володимир Зеленський ППО ЄС Patriot Європейська рада
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
