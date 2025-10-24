Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обратился к союзникам с просьбой о Patriot

Зеленский обратился к союзникам с просьбой о Patriot

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 19:15
обновлено: 19:37
Зеленский просит союзников повременить с Patriot ради Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам с просьбой временно приостановить собственные закупки систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы ускорить их поставки Украине. Глава государства подчеркнул, что для украинской энергосистемы и обороны эти системы являются вопросом выживания накануне зимы.

Об этом заявил глава государства во время Обращения к участникам заседания Европейского совета

Реклама
Читайте также:

Украина просит приоритет в поставках систем Patriot

Во время своего выступления Владимир Зеленский призвал союзников сделать приоритетом поддержку Украины в вопросах энергетической безопасности и противовоздушной обороны. Президент отметил, что его команда работает над усилением защиты критической инфраструктуры, чтобы избежать масштабных отключений света зимой. Для этого Украина нуждается в значительных запасах природного газа и современных средств ПВО.

"Просьба быть активнее в вопросах противовоздушной обороны. Я очень благодарен всем, кто уже нас поддержал. В этом вопросе есть много нюансов. Мы говорили с правительством США и оборонными компаниями о системах Patriot. Даже если мы оплатим системы, даже если мы оплатим эти ракеты, Европа оплатит, все равно есть список ожидания и есть страны впереди нас в очереди", — сказал Владимир Зеленский.

Он призвал партнеров оценить, насколько срочными являются их собственные потребности в новых комплексах, и по возможности отдать предпочтение Украине. Зеленский отметил, что некоторые страны уже имеют в своем распоряжении системы Patriot, но, к счастью, не вынуждены использовать их так, как это делает Украина.

Владимир Зеленский предложил пересмотреть очередность поставок, подчеркнув, что Киев готов вернуть или заменить эти системы, когда наступит его очередь. Президент подчеркнул, что союзники должны проявить гибкость, ведь во время войны главным приоритетом является спасение человеческих жизней, а поддержка в сфере ПВО должна стать общим европейским делом, от которого выиграют все страны континента.

Также президент призвал больше государств присоединиться к санкциям против российского энергетического сектора. По его словам, экономическое давление может заставить Кремль сесть за стол переговоров и сократить финансирование войны.

Напомним, что Украина планирует подписать крупный контракт на поставку 25 систем Patriot, которые остаются среди главных потребностей Вооруженных и Воздушных Сил, хотя точные сроки их получения пока не определены.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский отмечал важность усиления ПВО, ведь именно она является ключевым щитом страны от ракетных атак, особенно зимой.

Владимир Зеленский ПВО ЕС Patriot Европейский совет
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации