Зеленский просит союзников повременить с Patriot ради Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам с просьбой временно приостановить собственные закупки систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы ускорить их поставки Украине. Глава государства подчеркнул, что для украинской энергосистемы и обороны эти системы являются вопросом выживания накануне зимы.

Об этом заявил глава государства во время Обращения к участникам заседания Европейского совета

Украина просит приоритет в поставках систем Patriot

Во время своего выступления Владимир Зеленский призвал союзников сделать приоритетом поддержку Украины в вопросах энергетической безопасности и противовоздушной обороны. Президент отметил, что его команда работает над усилением защиты критической инфраструктуры, чтобы избежать масштабных отключений света зимой. Для этого Украина нуждается в значительных запасах природного газа и современных средств ПВО.

"Просьба быть активнее в вопросах противовоздушной обороны. Я очень благодарен всем, кто уже нас поддержал. В этом вопросе есть много нюансов. Мы говорили с правительством США и оборонными компаниями о системах Patriot. Даже если мы оплатим системы, даже если мы оплатим эти ракеты, Европа оплатит, все равно есть список ожидания и есть страны впереди нас в очереди", — сказал Владимир Зеленский.

Он призвал партнеров оценить, насколько срочными являются их собственные потребности в новых комплексах, и по возможности отдать предпочтение Украине. Зеленский отметил, что некоторые страны уже имеют в своем распоряжении системы Patriot, но, к счастью, не вынуждены использовать их так, как это делает Украина.

Владимир Зеленский предложил пересмотреть очередность поставок, подчеркнув, что Киев готов вернуть или заменить эти системы, когда наступит его очередь. Президент подчеркнул, что союзники должны проявить гибкость, ведь во время войны главным приоритетом является спасение человеческих жизней, а поддержка в сфере ПВО должна стать общим европейским делом, от которого выиграют все страны континента.

Также президент призвал больше государств присоединиться к санкциям против российского энергетического сектора. По его словам, экономическое давление может заставить Кремль сесть за стол переговоров и сократить финансирование войны.

Напомним, что Украина планирует подписать крупный контракт на поставку 25 систем Patriot, которые остаются среди главных потребностей Вооруженных и Воздушных Сил, хотя точные сроки их получения пока не определены.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский отмечал важность усиления ПВО, ведь именно она является ключевым щитом страны от ракетных атак, особенно зимой.