Подоляк назвал страны, готовые отправить миротворцев в Украину

Дата публикации 25 декабря 2025 23:21
Миротворцы в Украине — какие страны отправят войска
Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Четыре страны готовы отправить миротворческий контингент в Украину после завершения войны. Наша страна не должна сдерживать Россию самостоятельно.

Об этом сообщил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие страны пришлют миротворцев в Украину

Подоляк рассказал, что Британия, Франция, Германия и Турция готовы прислать свой миротворческий контингент в Украину после войны. По его словам, Украина не должна самостоятельно нести бремя сдерживания России и к этому процессу должны участвовать международные партнеры.

"Возникает вопрос, кто будет финансировать все? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России? И тогда возникает вопрос, что здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы", — подчеркнул советник ОПУ.

Он также добавил, что война приведет к глубокому переформатированию европейского пространства: Украина будет двигаться в Европу, а ЕС будет вынужден переосмыслить свой образ жизни — он станет более аскетичным, милитаристским и антироссийским.

Напомним, ранее Bloomberg сообщал, что Великобритания отправит своих бойцов в Украину. Это произойдет, если последние усилия по мирным переговорам увенчаются успехом.

Кроме того, направить своих военных в Украину в рамках будущих гарантий безопасности может Франция. Французские подразделения могут быть развернуты в Украине до 2026 года.

Франция Михаил Подоляк Великобритания война в Украине миротворцы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
