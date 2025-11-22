Видео
Видео

Главная Новости дня Великобритания отправит своих бойцов в Украину — когда это будет

Великобритания отправит своих бойцов в Украину — когда это будет

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 06:58
обновлено: 06:31
Миротворцы Великобритании уже готовы к отправке в Украину — есть только один нюанс
Вооруженные силы Великобритании. Иллюстративное фото: Reuters

Великобритания определила, какие военные подразделения она направит в Украину после серии разведывательных визитов в стране, обеспечивая готовность быстро развернуть войска. Это произойдет, если последние усилия по мирным переговорам увенчаются успехом.

Об этом со ссылкой на заявление министра обороны Джона Хили сообщает агентство Bloomberg.

Что конкретно известно о британских миротворцах в Украине

Хили заявил, что Великобритания обновила свои планы по направлению войск в Украину в рамках так называемой Коалиции желающих после проведения проверки готовности и завершения разведывательных миссий в Украине в течение лета. Военное руководство определило, какой персонал они развернут и где будут расположены их штаб-квартиры, в рамках планов по группировке из 30 стран во главе с Великобританией и Францией для поддержки Украины.

"Мы проводили разведывательные операции в Украине, поэтому знаем, какие подразделения мы будем использовать, как их развертывать и какие роли они будут играть", — сказал Хили журналистам.

Министр заявил, что планы будут согласованы с другими членами коалиции в соответствии с потребностями Украины и скорректированы в зависимости от условий любого мирного соглашения.

"Эти планы означают, что когда наступит мир, мы будем готовы", — сказал Хили, добавив, что планы будут включать возможность введения "британских войск в Украину, чтобы помочь обеспечить этот мир на долгосрочную перспективу".

Также министр заявил, что Великобритания готовится потратить более 130 миллионов долларов на покрытие первоначальных расходов на отправку своих войск в Украину, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Ранее Великобритания заявила, что разделяет цель Дональда Трампа о прекращении войны в Украине. Однако Лондон призывает РФ вывести свои войска с территории Украины.

Также стало известно, что президент Франции Макрон считает, что к Рождеству "Коалиция решительных", перейдет на новый этап развертывания сил. По его словам, союзники уже согласовали план действий и готовятся к следующей фазе.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
