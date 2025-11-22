Відео
Україна
Велика Британія відправить своїх бійців до України — коли це буде

Велика Британія відправить своїх бійців до України — коли це буде

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 06:58
Оновлено: 06:31
Миротворці Великої Британії вже готові до відправлення в Україну — є лише один нюанс
Збройні сили Великої Британії. Ілюстративне фото: Reuters

Велика Британія визначила, які військові підрозділи вона направить до України після серії розвідувальних візитів у країні, забезпечуючи готовність швидко розгорнути війська. Це станеться, якщо останні зусилля щодо мирних переговорів увінчаються успіхом.

Про це з посиланням на заяву міністра оборони Джона Гілі повідомляє агенція Bloomberg.

Читайте також:

Що конкретно відомо про британських миротворців в Україні

Гілі заявив, що Велика Британія оновила свої плани щодо направлення військ до України в рамках так званої Коаліції охочих після проведення перевірки готовності та завершення розвідувальних місій в Україні протягом літа. Військове керівництво визначило, який персонал вони розгорнуть і де будуть розташовані їхні штаб-квартири, в рамках планів щодо угруповання з 30 країн на чолі з Великою Британією та Францією для підтримки України.

"Ми проводили розвідувальні операції в Україні, тому знаємо, які підрозділи ми використовуватимемо, як їх розгортатимемо та які ролі вони відіграватимуть", — сказав Гілі журналістам.

Міністр заявив, що плани будуть узгоджені з іншими членами коаліції відповідно до потреб України та скориговані залежно від умов будь-якої мирної угоди.

"Ці плани означають, що коли настане мир, ми будемо готові", — сказав Гілі, додавши, що плани включатимуть можливість введення "британських військ в Україну, щоб допомогти забезпечити цей мир на довгострокову перспективу".

Також міністр заявив, що Велика Британія готується витратити понад 130 мільйонів доларів на покриття початкових витрат на відряджання своїх військ в Україну, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню.

Раніше Велика Британія заявила, що поділяє мету Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Однак Лондон закликає РФ вивести свої війська з території України.

Також стало відомо, що президент Франції Макрон вважає, що до Різдва "Коаліція рішучих", перейде на новий етап розгортання сил. За його словами, союзники вже узгодили план дій і готуються до наступної фази.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
