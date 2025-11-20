Британія підтримує прагнення Трампа до миру в Україні, але закликає Росію вивести війська

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Велика Британія заявила, що поділяє мету президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Однак Лондон закликає РФ вивести свої війська після того, як стало відомо, що Вашингтон тисне на Київ, щоб той прийняв новий "мирний план" США.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Читайте також:

Що сказали в Британії, коментуючи "мирний план" США

"Росія могла б зробити це завтра (завершити війну. — Ред.), вивівши свої війська і припинивши незаконне вторгнення", — заявив представник МЗС Британії, додавши, що Лондон "поділяє бажання Трампа покласти край цій варварській війні".

Що відомо про новий "мирний план"

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада видання Axios повідомило, що США і Росія таємно обговорюють новий мирний план щодо завершення війни в Україні. За даними ЗМІ, він складається з 28 пунктів.

Незабаром протягом доби в Axios та інших виданнях з'явилися перші деталі нового плану. Згідно з документом, Україна повинна буде: вийти з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від ключових категорій озброєнь, скоротити військову допомогу від США, визнати російську мову другою державною, надати УПЦ Московського Патріархату офіційний статус.

Також ми писали, що за даними Politico, Білий дім розраховує узгодити мирний план щодо України вже до кінця листопада 2025 року. Як кажуть офіційні особи, документ нарешті покладе край війні.