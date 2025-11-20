Британия поддерживает стремление Трампа к миру в Украине, но призывает Россию вывести войска

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Великобритания заявила, что разделяет цель президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Однако Лондон призывает РФ вывести свои войска после того, как стало известно, что Вашингтон давит на Киев, чтобы тот принял новый "мирный план" США.

Об этом сообщает Reuters.

Что сказали в Британии, комментируя "мирный план" США

"Россия могла бы сделать это завтра (завершить войну. — Ред.), выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение", — заявил представитель МИД Британии, добавив, что Лондон "разделяет желание Трампа положить конец этой варварской войне".

Что известно о новом "мирном плане"

Напомним, в ночь на 19 ноября издание Axios сообщило, что США и Россия тайно обсуждают новый мирный план по завершению войны в Украине. По данным СМИ, он состоит из 28 пунктов.

Вскоре на протяжении суток в Axios и других изданиях появились первые детали нового плана. Согласно документу, Украина должна будет: выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от ключевых категорий вооружений, сократить военную помощь от США, признать русский язык вторым государственным, предоставить УПЦ Московского Патриархата официальный статус.

Также мы писали, что по данным Politico, Белый дом рассчитывает согласовать мирный план по Украине уже до конца ноября 2025 года. Как говорят официальные лица, документ наконец положит конец войне.